Kırmızıda geçip yayaya çarptı

İzmit'te meydana gelen kazada kırmızı ışıkta geçtiği ileri sürülen bir otomobil karşıda karşıya geçen bir kadına çarptı.

Kaza bugün öğle saatlerinde İzmit İnönü Caddesi'nin Avcılar kesiminde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre kırmızı ışıkta durmağı iddia edilen 26 AZ 274 plakalı bir otomobil karşıdan karşıya geçen bir kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle ismi öğrenilemeyen kadın kafasını yere çarptı. Olay yerine giden sağlık ekipleri yaralana kadına ilk müdahaleyi yapıp, Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralının sağlık durumu hakkında bilgi elde edilemezken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.