  • BIST 91.465
  • Altın 149,526
  • Dolar 3,6357
  • Euro 3,9131
  • Kocaeli 23 °C

Kırmızıda geçip yayaya çarptı

»
Kırmızıda geçip yayaya çarptı
İzmit'te meydana gelen kazada kırmızı ışıkta geçtiği ileri sürülen bir otomobil karşıda karşıya geçen bir kadına çarptı.

Kaza bugün öğle saatlerinde İzmit İnönü Caddesi'nin Avcılar kesiminde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre kırmızı ışıkta durmağı iddia edilen 26 AZ 274 plakalı bir otomobil karşıdan karşıya geçen bir kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle ismi öğrenilemeyen kadın kafasını yere çarptı. Olay yerine giden sağlık ekipleri yaralana kadına ilk müdahaleyi yapıp, Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralının sağlık durumu hakkında bilgi elde edilemezken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

kk4-006.jpg

 

Bu haber toplam 2535 defa okunmuştur
Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Körfez gişelerinde korkulu anlar! Alev alev yandı, trafik durdu19 Nisan 2017 Çarşamba 15:18
  • Mazot hırsızları yakayı ele verdi19 Nisan 2017 Çarşamba 13:48
  • Ambulansa yol vermek isteyen araçlar birbirine girdi!19 Nisan 2017 Çarşamba 11:50
  • Kamyon, servis minibüsüne çarptı: 5 yaralı19 Nisan 2017 Çarşamba 11:49
  • Darıca'da El Kaide üyesi tutuklandı18 Nisan 2017 Salı 22:11
  • İhraç edilen emniyet müdürü kendini böyle savundu18 Nisan 2017 Salı 19:34
  • İzmit'te Referandum Tepkisi18 Nisan 2017 Salı 18:26
  • Dereye uçtu, burnu bile kanamadı18 Nisan 2017 Salı 16:09
  • Ortağını pompalı tüfekle vuran adam o anları böyle anlattı18 Nisan 2017 Salı 14:57
  • İşitme engelli eşini öldürmüştü! O zanlı...18 Nisan 2017 Salı 14:20
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti