Kocaeli Üniversitesi Kartepe Atçılık Meslek Yüksek Okulu, Kocaeli Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, Kocaeli Valiliği İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Kartepe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında Yaygın Eğitim Mesleki ve Teknik Kursların düzenlenmesine ilişkin protokol imzalandı.

“Kırsalda Kadın Seyis Yetişiyor” isimli projenin hayata geçmesi için imzalanan protokol sonrası Meslek Yüksek Okulu’nda düzenlenen törene Kocaeli Üniversitesi Kartepe Atçılık Meslek Yüksek Okul Müdürü Yrd. Doç. Dr. Erdener Balıkçı, Tarım İl Müdürü İlhan Özen, İşkur İl Müdür Vekili Engin Gülmez, İşkur İl Müdür Yrd. Nurullah Horel, Kartepe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Sami Demirci, Kartepe Halk Eğitim Müdürü Halil İbrahim Alkan ve TJK Kartepe Hipodrom Müdürü Kaan Eren katıldı.

“Atım Özgürlüğüm Olsun”

Projeyle, kadınları seyislik mesleğinde ön plana çıkarmayı amaçladıklarını söyleyen Kartepe Atçılık Meslek Yüksek Okulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Erdener Balıkçı, “Kocaeli Üniversitesi ailesi olarak kız çocuklarının eğitimine önem veriyor, bu proje sayesinde kızlarımızı okulumuzda ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Kızlarımızı geleceğin mimarı olarak görüyor ve onların eğitimine katkı sağlamak için elimizden gelen tüm gayreti göstermeye çalışıyoruz. ‘Atım Özgürlüğüm Olsun’ sloganıyla çıktığımız bu yolda kızlarımız 45 gün boyunca buradaki kurslarda seyislik eğitimi alacak ve hayallerine giden yolda önemli bir adım atmış olacak” dedi.

