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'Kış göz iltihaplarının en sevdiği mevsimdir'

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'Kış göz iltihaplarının en sevdiği mevsimdir'
Kudret Göz İstanbul Başhekimi Op. Dr. Sönmez, göz iltihaplarına virüs ya da bakteri kaynaklı enfeksiyonlar nedeniyle kış aylarında sıklıkla rastlandığını söyledi.

Kudret Göz İstanbul Başhekimi Op. Dr. Nail Sönmez, göz iltihaplarına virüs ya da bakteri kaynaklı enfeksiyonlar nedeniyle kış aylarında sıklıkla rastlandığını belirterek, soğuk algınlığı, grip, bademcik iltihabı gibi hastalıklarda solunum yollarını etkileyen zararlı mikropların gözlere kolaylıkla bulaşarak konjonktivite neden olabildiğini bildirdi.

Sönmez, yazılı açıklamasında, kış mevsiminde göz sağlığını korumak için dikkat edilmesi gerekenlere ilişkin bilgi verdi.

Kış aylarında dönem dönem herkesin grip, soğuk algınlığı gibi hastalıklarla mücadele ettiğini, ateş, yutkunma zorluğu, öksürük, hapşırık, boğaz ve kulak ağrısı gibi şikayetlerin temelinde virüs ve zararlı bakterilerin bulunduğunu aktaran Sönmez, bunların solunum yollarını tehdit ettiği gibi göz sağlığı için de risk oluşturduğunu kaydetti.

Sönmez, "Tıbben konjonktivit olarak adlandırılan göz iltihaplarına virüs ya da bakteri kaynaklı enfeksiyonlar nedeniyle kış aylarında sıklıkla rastlıyoruz. Soğuk algınlığı, grip, bademcik iltihabı gibi hastalıklarda solunum yollarını etkileyen zararlı mikroplar gözlere de kolaylıkla bulaşarak konjonktivite neden olabiliyor. Bu anlamda kış, göz iltihaplarının en sevdiği mevsimdir diyebiliriz." ifadelerini kullandı.

Göz iltihaplarının, alerjik ve kimyasal nedenlerle de oluşabileceğine işaret eden Sönmez, şunları kaydetti:

"Kış aylarında artan hava kirliliği, ev tozu akarları, küf mantarlarına karşı alerjisi olanların soğuk nedeniyle kapalı ortamlarda daha sık vakit geçirmesi alerjik konjonktiviti tetikleyebilir. Göz iltihaplarının oluşmasının bir diğer nedeni de göz kuruluğudur. Rüzgara yoğun bir şekilde maruz kalmak, kapalı ortamlardaki ısıtma sistemlerinden kaynaklı nem kaybı ve kuru hava gözlere zarar verir. Halk arasında göz nezlesi olarak da bilinen konjonktivit gözlerde sulanma, akıntı, çapaklanma, kızarıklık, kaşıntı, batma, şişlik gibi belirtilerle ortaya çıkıyor. Bu belirtilerden herhangi biri görüldüğünde en kısa zamanda mutlaka göz hastalıkları uzmanına başvurmak gerekir."

"Karlı havalar gözler için risk oluşturur"

Sönmez, kışın güneş gözlüğü kullanımının önemine de değinerek, "Kışın, yaz aylarındaki gibi güneş gözlüğü kullanmak gerekir. Hava sıcaklığının azalması güneşin zararlı ışınlarının etkisini yitirdiği anlamına gelmez. Özellikle karlı havalar gözlerimiz için risk oluşturur. Kar, güneşten kaynaklı zararlı ultraviyole ışınlarının yansımasına neden olur." değerlendirmesini yaptı.

Açık alanda çalışanların, saatlerce dışarıda vakit geçirenlerin, kar sporlarıyla uğraşanları dikkatli olması gerektiğine dikkati çeken Sönmez, şöyle devam etti:

"Kayak yapanlar mutlaka koruyucu gözlükler kullanmalıdır. Kardan göze yansıyan ışınlar kornea yanığı dediğimiz, bu tabakada ağır hasarlara sebep olabilir. Kış aylarında vücut direncinin düşük olması, kapalı, karanlık havalarda serotonin yani mutluluk hormonunun azalması ve stresin artması da gözlerimiz için hastalık risklerini arttırıyor."

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