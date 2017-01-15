Kış mevsiminin en zor dönemini nasıl geçirdik ? 

Bütün uzmanların da dediği gibi, dünyada mevsimler değişiyor. Yazlar daha sıcak, kışlar daha soğuk yaşanıyor. Geçen hafta bizim bölgemiz de çok fazla alışık olmadığı ağır kış koşullarını yaşadı.

Bu hafta sokaktaki vatandaşlara, ağır kış koşulları, şiddetli kar ve soğukla nasıl baş ettiklerini sorduk. Kentimizin farklı bölgelerinde farklı sorunların yaşandığı bu röportajda ortaya çıkıyor. Ancak özellikle kent merkezindeki önlemlerden İzmit halkı memnun görünüyor.

Ayşegül KALAYCI

Hakan Doğru (27)-Bankacı

KARLI GÜNLER ZOR GEÇTİ

Karlı ve buzlu günlerde hayatım çok zorlaştı. İşime arabamla değil yürüyerek gitmek zorunda kaldım. Birçok defa düşme tehlikesi yaşadım. İlimizde kışla mücadele çalışmaları sadece kent merkezinde iyi. Toplu taşıma araçlarını kullanmıyorum. Elektrik kesintisi de yaşamadım.

Zuhal Zembek(47)-Ev Hanımı

SOKAK ARALARINDA ÇALIŞMA YOKTU

Kar yağışı sonrasında meydana gelen buzlanma nedeniyle evimin önünde düşerek bacağımı incittim. Belediye ekipleri sokak aralarında çalışma yapmıyor. Evimin önü de bayır olduğu için kayıyor. Toplu taşıma araçları iyi çalıştı. Yaklaşık 2 gün elektrik kesintisi yaşadım. Bu yaşamımı zorlaştırdı.

Erdem Topal(30)- İşçi

BU AY FATURA EL YAKACAK

Karlı ve buzlu günlerde çok fazla sorun yaşamadım. Sadece aşırı soğuk hava nedeniyle doğalgazı çok fazla açtım. Çünkü evimde 3 aylık bebeğim var. Yine de ısınamadık. Bu ay fatura çok fazla gelecek. Çok şükür elektrik kesintisi de yaşamadım.

Derya Yalçıner(19)- Öğrenci

KARIN TADINI ÇIKARDIK

Karlı ve buzlu günlerde hiçbir sorunum olmadı. Karı zaten çok severim. Okullar da tatildi. Ailece Kartepe’ye çıkarak mevsimin tadını çıkardık. Evde kısa süreli elektrik kesintileri oldu ama yaşamımızı fazlasıyla olumsuz etkilemedi.

Ferruh Kocaman(60)- Emekli

EVE KAPANDIM

Emekli olduğum için genellikle dışarıda vakit geçiriyorum. Soğuk hava ve buzlanma nedeniyle eve kapandım. Elektriklerin kesilmesi de hayatımızı olumsuz yönde etkiledi. Doğalgazı açamadık. Yetkililerin, elektrik kesintisi sorununu çözmesi gerekiyor.

Ekrem Öge(59)-Emekli

KARLA MÜCADELE BAŞARILIYDI

Şehir merkezinde oturuyorum. Yoğun kış döneminden çok fazla etkilenmedim. Çarşıya yürüyerek gidip geliyorum. Belediye ekipleri kent merkezinde karla mücadele konusunda güzel çalışıyor. Elektrik kesintisi yönünden de hiç bir sorun yaşamadım.

Niyazi Güler(26)-Öğrenci

DOĞALGAZ KULLANAMADIK

Karlı ve buzlu günler hayatımızı olumsuz etkiledi. Derince Çınarlı’da oturuyorum. Belediye burada çok fazla çalışma yapmadı. İzmit merkezde karla mücadele çalışmaları daha başarılıydı. Elektrik kesintisi nedeniyle doğalgaz da kullanamadık.

Melike Nazıyok(27)-Halkla İlişkiler

ELEKTRİK KESİNTİSİ OLUMSUZ ETKİLEDİ

Karlı ve buzlu günlerde hayatım çok zorlaştı. Kartepe Maşukiye’de oturuyorum. Yaklaşık 6 gün elektrik kesintisi yaşandı. Buz gibi evlerde oturmak zorunda kaldık. Bu nedenle gripten kurtulamadım. Karla mücadelede bölgemiz başarısızdı.

Nisa Aslan (22)-Tezgahtar

SOĞUKLARLA ARAM HİÇ İYİ DEĞİL

Soğukla zaten aram hiç iyi değil, sevmiyorum. Bünyem çok zayıf, hemen hasta oldum. Rapor alarak evde yatmak zorunda kaldım ve halen hastalıktan kurtulamadım. Karlı ve buzlu günler bana iyi gelmedi, hayatım olumsuz etkilendi. Allah'tan bizim buralarda elektrikler kesilmedi.

Duygu Atalay(30)-Muhasebeci

MAĞDURİYET YAŞAMADIM

Yoğun kış dönemini kolay atlattım. . Kent merkezinde oturuyorum. Belediye ekipleri karla mücadele konusunda çok başarılıydı. Elektrik kesintisi de yaşamadım. Toplu taşıma araçları da sorunsuz çalıştı. Hiç bir mağduriyet yaşamadım.

Yılmaz Erdurmaz(61)-Emekli

YETKİLİLER SINIFTA KALDI

Bu kış dönemi çok fazla sorun yaşadık. Yetkililer elektrik kesintisi sorununun giderilmesi ve karla mücadele konusunda tam anlamıyla sınıfta kaldı. İnsanlar dondurucu soğukta doğalgaz yakamadıkları için perişan oldu. Toplu taşım araçlarında sorun çıkmaması, hayatı bir nebze olsun kolaylaştırdı.

Ümit Soyder(43)-Emlakçı

İŞ HAYATIMIZ OLUMSUZ ETKİLENDİ

Yoğun kış dönemi iş hayatımı olumsuz etkiledi. Soğuk hava, elektrik kesintisi ve yollardaki buzlanma nedeniyle işlerimiz yok denecek kadar azaldı. Toplu taşımada sorun yaşanmadı ancak ilimizde bu yıl karla mücadele çalışmaları zayıftı.