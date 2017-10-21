Kısa Kulvar Sürat Pateni Federasyon Kupası-2
Türkiye Buz Pateni Federasyonu tarafından düzenlenen Kısa Kulvar Sürat Pateni Federasyon Kupası-2 müsabakaları Kocaeli'de başladı.
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Kocaeli Olimpik Buz Sporları Salonu'nda düzenlenen ve iki gün sürecek organizasyona, Kocaeli ve Erzurum'daki 24 kulüpten 75 sporcu katıldı.
Genç F kategorisi 500 metre mesafe yarışları ile başlayan kupa organizasyonunda, sporcular dereceye girebilmek için büyük mücadele verdi. Yarışlar, yarın yapılacak final müsabakalarıyla sona erecek.
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