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Kısa Kulvar Sürat Pateni Federasyon Kupası-2

Kısa Kulvar Sürat Pateni Federasyon Kupası-2

Türkiye Buz Pateni Federasyonu tarafından düzenlenen Kısa Kulvar Sürat Pateni Federasyon Kupası-2 müsabakaları Kocaeli'de başladı.

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Kocaeli Olimpik Buz Sporları Salonu'nda düzenlenen ve iki gün sürecek organizasyona, Kocaeli ve Erzurum'daki 24 kulüpten 75 sporcu katıldı.

Genç F kategorisi 500 metre mesafe yarışları ile başlayan kupa organizasyonunda, sporcular dereceye girebilmek için büyük mücadele verdi. Yarışlar, yarın yapılacak final müsabakalarıyla sona erecek.

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