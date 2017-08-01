“Kısa zamanda çok yol kat etmeliyiz”

Kocaelispor Teknik Direktörü Ümit Metin Yıldız, gençleri hazırlamak ve takıma monte etmek için kısa zamanda çok yol kat etmek zorunda olduklarını söyledi.

“BİZE BİLGİ VEREN MAÇ OLDU”

Kocaelispor Teknik Direktörü Ümit Metin Yıldız, Menemen ile oynanan ilk hazırlık maçını değerlendirirken, “Zorluk yaşayacağımız biliyorduk. Rakip sert oyunu biraz abarttı. Zaman zaman büyük hatalar yaptık ama bu çok normal. Zor duruma düşünce, vereceğimiz tepkiyi gördük. Dönem dönem iş işler de çıkardık. Bizi bilgi veren bir maç oldu. Tabi yorgunluk da var. Genel anlamda memnun kaldığımı söyleyebilirim. Fazla çalışmak ve sabretmek zorundayız. Tamamı eski futbolculardan kurulu bir kadro ile oynayabilirdik. Ancak bu bize bir şey katmazdı. Gençleri görmemiz, takıma monte etmemiz gerekiyor. Bunun için de en iyi zaman bu. Çok eksikleri var, bunu da doğal karşılıyoruz. Özel çalışmalarla bu eksiklerini kapatmak istiyoruz” dedi.

“ERKEN BÜYÜMEK ZORUNDAYIZ”

Teknik patron Ümit Metin Yıldız, hazırlık maçlarındaki rakip tercihiyle ilgili olarak, “Bizin ayarımızda veya güçsüz takımlarla oynamak istemedik. Üst ligden, güçlü takımlar olsun istedik. Bunun önemli bir nedeni var. Kadromuza çok sayıda genç geldi ve bizim bunları takıma monte etmemiz, gelişimlerini sağlamamız gerekiyor. Elbette onlara zaman tanıyacağız ama bizim de hazırlanmamız gereken önemli bir lig var. Suriyeli çocuklar gibiyiz, erken büyümek zorundayız. Bunun için de zorluk derecesi yüksek maçlar oynamak durumundayız. Tüm maçlarımızı üst ligden rakiplerle oynayacağız. Bunun bize büyük fayda sağlayacağına inanıyorum” dedi.

MESUT VE YUSUF’UN DURUMU

Yıldız, Mesut Özdemir’in tedavi süreciyle ilgili de bilgi aktardı, “Sürekli bilgi alıyoruz. Sürecin son derece iyi geçtiğini söyleyebilirim. Normalde kasım gibi oynayabilecek duruma gelecek ancak biz biraz daha bekleme taraftarıyız. İsmail Köybaşı örneği var. O süreç bitince oynadı, ikinci bir sakatlık yaşadı. Biz süreci biraz daha uzatacağız, devre arası kampıyla birlikte ikinci yarıda futbolcumuzu oynatmaya başlayacağız” dedi. Yıldız son olarak rahatsızlığı nedeniyle ilk etap sonrasında tedavi altına alınan kaleci Yusuf’un durumuyla ilgili bilgi aktardı, “Böbreklerinde sıkıntı vardı. İlk tahlilleri kötü çıkmıştı ancak tedavi sonrasındaki tahlillerinin iyi olduğu bilgisini aldık. Bugün(Dün) kampa dahil olacak” dedi.