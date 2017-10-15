Kışın su keyfi

Devam eden sıcakları çocuklu aileler, gençler en iyi şekilde değerlendirirken Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzuyla kış sezonu da açıldı. 5 bin 400 metre kare alan üzerine kurulu Pişman Çocuk Aquapark Yarı Olimpik Kapalı Yüzme havuzunda ilk program kadınlar için düzenlendi Sezonun startı kadınlara özel yüzme günüyle verildi.

CUMA GÜNÜ BAYANLARA

22 Ağustos’ta faaliyete başlayıp 8 Eylül’de resmi açılışı gerçekleştirilen Pişman Çocuk AquaPark ve Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu 1 ayda 20 bin kişiyi ağırladı. Açılışa özel iki gün ücretsiz hizmet verildi. Cuma günleri saat 12.00-18.00 arası sadece bayanlara tahsis edilirken haftanın diğer 6 günü havuzdan yüzme kulüplerinin ve halkın yararlanabileceği duyuruldu. Bayanlara ayrılan cuma günlerinde personelin de sadece bayan olacağı, giriş ücretinin 20 TL olup sıcak içeceklerin ikrama gireceği ayrıca belirtildi.

GENÇ İŞLETMECİLER

Pişman Çocuk Aquapark ve Yarı Olimpik Kapalı yüzme havuzu işletmeciliğini Tanju Başkurt üstlendi. Tesiste Yüzme Havuzu koordinatörü olarak İzmit Belediyesi Levent Azazi'yi görevlendirdi. Tesis işletmecisi Tanju Başkurt yaptığı açıklamada şu bilgileri verdi. “Tesisimize özel yüzme kulübümüz hafta içi ve hafta sonu olmak üzere iki grup şeklinde hizmet verecek. 4-12 yaş grupları için oluşturacağımız yüzme kulübünün ücreti ayda 8 saat 150 TL. Ayrıca kapalı yarı olimpik yüzme havuzumuzda özel kulüpler tesisimizden kulvar kiralayıp eğitim de verebilecekler. Öte yandan yetişkinler için belirlenen saat ve günlerde yüzme eğitimi veya serbest yüzme olarak da hizmet vereceğiz” dedi.

Başkurt 1989 İzmit doğumlu olup evli. Viyana Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla ilişkiler, Okan Üniversitesi Sivil Havacılık mezunu. İleri derecede Almanca ve İngilizce bilen genç işletmeciye, eşi Okan Üniversitesi İnsan kaynakları mezunu olan eşi Pelin Nur Başkurt yardımcı olacak.

AZAZİ, TESİSTE BELEDİYE YETKİLİSİ

Pişman Çocuk Aquapark ve Yarı Olimpik Kapalı yüzme havuzunda İzmit belediyesi adına Yüzme Havuzu koordinatörlüğünü Levent Azazi üstlendi. İzmit Belediyesi’nin yüzme havuzunu haftada 14 saat kullanım hakkı var. Salı ve Perşembe saat:08.00-12.00 arası ve Cumartesi Pazar saat:08.00-11.00 arası 4-13 yaş ve engellilere ücretsiz yüzme eğitimi verilecek.

Azazi, 1979 Hatay doğumlu evli 1 çocuk babası Kocaeli Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu 2003 mezunu. Ayrıca 3. Kademe yüzme antrenörü olan Azazi, Yıldızlar Yüzme Kulübü, Akademi Yüzme Kulübü ve Türkiye Milli yüzme takımlarında antrenörlük görevlerinde bulundu.

GENEL BİLGİ

Kış sezonuyla birlikte tam faaliyete geçen Yarı Olimpik Yüzme havuzu 25 metre uzunluğunda 12,5 metre genişliği 1.70 derinliğinde 5 kulvarlı. Dış ortam 30 derece, su sıcaklığı 27 derece. Otomatik dozajlama sistemi mevcut. Olimpik havuz açılır-kapanır özelliğe sahip olup yaz aylarında doğum günü, nişan, düğün kına gecesi ve özel günlere hizmet verecek. Velilerin için bekleme salonu mevcut olup önümüzdeki günlerde 250 metrekare alanda bin kişi kapesiteli bir kafeterya da hizmete girecek.

İzmit Belediyesi'nden geniş bilgi almak isteyenler için irtibat telefonları 0262 318 00 00 ve 0532 770 39 95. Tesis İşletme İrtibat ise 0 535 452 84 93

Şennur YILDIZ



