  • BIST 88.769
  • Altın 149,626
  • Dolar 3,7103
  • Euro 3,9582
  • Kocaeli 11 °C

Kişisel bilgiler "ikinci el" satılabilir uyarısı

»
Kişisel bilgiler "ikinci el" satılabilir uyarısı
Elektronik atık uzmanları, bilgisayar, cep telefonu ve tabletlere ait değerli parçaların, uygun imha metotları kullanılmadan kayıtlı kişisel bilgilerle ikinci el olarak satılması durumunda bilgi güvenliği sıkıntısı yaşanabileceğini bildirdi.

Türkiye'nin ilk elektronik atık geri dönüşüm tesisi Exitcom Recycling'in Genel Müdürü Murat Ilgar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bilgi güvenliğinin, teknolojinin gelişmesiyle insan hayatına giren önemli bir konu olduğunu söyledi.

Ilgar, Avrupa'da kişisel bilgilerin içinde bulunduğu teknolojik cihazların atıl duruma düştüğünde imha standardı bulunduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Farklı kuruluşlar, farklı kırma teknikleri ve bilgisayar programlarıyla bu bilgilerin imhası yoluna gidiyor. Türkiye'deki kurum ve kuruluşlar bu konunun takibini nasıl yapıyor? Türkiye'deki kurum ve kuruluşlar, bu cihazları imhaya verdikleri zaman bu firmaları denetliyorlar mı? O firmalarda bu bilgileri imha edecek teknoloji var mı? Bunlar araştırılması gereken konular. Bu bilgi, teknolojik cihaz hurdaya çıktığı zaman geri dönüşüm firması aracılığıyla ehil olmayan ellere geçebilir."

"Geri dönüşüm firmalarını denetlemeniz lazım"

Kurumların ihale yoluyla ıskartaya çıkan teknolojik cihazları sattığını anlatan Ilgar, "Avrupa'yla kıyasladığımız zaman Türkiye'deki imha metotları birbirini tutmamaktadır. Bir harddiski delerek veya format atarak siz bu bilgilerin başkalarının eline geçmesini engelleyemezsiniz. Bunların kurtarma metotları var. Bu konunun üzerine gidilmezse Türkiye, gelecekte bilgi güvenliği açısından ciddi sıkıntılarla karşılaşabilir. Türkiye'de elektroniklerle ilgili yönetmelik çıktı." ifadesini kullandı.

Ilgar, firma ve belediyeler aracılığıyla insanların teknolojik atıklarını geri dönüşüm lisanslı firmalara vermek zorunda olduğunu hatırlatarak, şunları söyledi:

"Örneğin sizin firmanızda bilgisayarınız bozuldu. Bunu verdiğiniz firmayı denetlemiyorsanız otomatikman sizin o bilgisayardaki bilgileriniz bu insanlar tarafından farklı amaçlarla kullanılabilir. Bugün sanal ortamda birçok insan hakkında bilgiler ortada dolaşıyor. Siz milyon dolarlık software yazabilirsiniz, kurumunuzda veya kendiniz birçok virüs programı kullanabilirsiniz ama sonuçta bunlar atıl duruma düştüğü zaman bunları alan geri dönüşüm firmaları denetlenmiyorsa sıkıntılar olabilir."

"Elektronik atıklar usulüne uygun geri dönüştürülmeli"

Teknolojik cihazların geri dönüşüm sürecinin denetim altına alınması gerektiğini altını çizen Ilgar, "Bilgimizi cihazlara giriyoruz, bunlar zamanla çöp oluyor ve bunu alan geri dönüşüm firması olabilir veya ikinci el firması olabilir, bu insanlar denetleniyorsa işlerini düzgün yaparlar ama denetlenmiyorlarsa aldıktan sonra bu bilgisayarın içindeki bilgileri alabilir, inceleyebilir, işine geleni kullanabilir." dedi.

Murat Ilgar, bakanlığın çevresel denetleme yaptığını ancak bilgi güvenliğinin apayrı bir konu olduğunu vurgulayarak, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Eğer bilgilerinizi içeren teknolojik malzemelerinizi ehil ellerde dönüştürmezseniz, çöpe attığınızı veya geri dönüştürdüğünüzü düşündüğünüz cihazlardaki bilgiler çok farklı noktalarda size karşı kullanılabilir. Kurum ve kuruluşlar atıl duruma düşen bilgilerin bulunduğu teknolojik aletleri ehil firmalara vermezlerse ve bunları denetlemezlerse 'Çöpe attık veya geri dönüşüme verdik.' diye düşündükleri bu teknolojik ürünler onları olumsuz şekilde etkileyebilir. O bilgilerin sahiplerine bu durum problem açabilir."

Bu haber toplam 459 defa okunmuştur
Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Dünya markalarına robotlu üretim hattı kuruyor14 Ocak 2017 Cumartesi 10:36
  • Tamer Baran vefat etti12 Ocak 2017 Perşembe 13:14
  • Bu uygulamayı 1 buçuk milyon kişi ziyaret etti07 Ocak 2017 Cumartesi 08:59
  • Son iki haftada rekor kırdı04 Ocak 2017 Çarşamba 18:59
  • WhatsApp o telefonlarda çalışmayacak03 Ocak 2017 Salı 21:01
  • NASA 2016 yılının en iyi ve en özel görüntülerini yayınladı20 Aralık 2016 Salı 23:51
  • Messenger'a grup video sohbet özelliği geldi20 Aralık 2016 Salı 23:30
  • Facebook, YouTube ve Twitter'a neden girilemiyor?19 Aralık 2016 Pazartesi 23:59
  • Mobil abone sayısı 74,5 milyon oldu13 Aralık 2016 Salı 21:40
  • İnternet paketiniz hemen bitiyorsa bu önlemleri alın!09 Aralık 2016 Cuma 23:35
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti