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Kışla Deresi yine taştı 

Kışla Deresi yine taştı 

Kandıra’nın Akdurak Mahallesi’ndeki Kışla Deresi, her yıl bu mevsimde yağışların ardından taşar. Bu yıl da aynı şey oldu.

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Kışla Deresi’nin taşması sonucu bölgedeki yol kapandı, tarım arazileri sular altında kaldı. Kandıra bölgesine son günlerde etkili yağmur yağmıştı. Ancak Kışla Deresi’nin bu kadar yağışla taşmasını artık önlemek gerekiyor.

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