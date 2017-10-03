Kışla Deresi yine taştı
Kandıra’nın Akdurak Mahallesi’ndeki Kışla Deresi, her yıl bu mevsimde yağışların ardından taşar. Bu yıl da aynı şey oldu.
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Kışla Deresi’nin taşması sonucu bölgedeki yol kapandı, tarım arazileri sular altında kaldı. Kandıra bölgesine son günlerde etkili yağmur yağmıştı. Ancak Kışla Deresi’nin bu kadar yağışla taşmasını artık önlemek gerekiyor.
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Etiketler : Kışla Deresi, Kandıra, yağış
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