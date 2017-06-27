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Kışladüzü’nde asfalt mutluluğu

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Kışladüzü’nde asfalt mutluluğu
Körfez Belediyesi, ilçe genelinde yıl sonuna kadar 40 bin ton asfalt serimi için startı verdi.

Belediye ekipleri, ilk çalışmayı da Kışladüzü Mahallesi’nde gerçekleştirdi. Bayram nedeniyle ara verilen çalışmalar, bugünden itibaren yeniden programa uygun biçimde devam edecek.

Kışladüzü Mahallesi Akasya Caddesi’nde çalışma yapan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde çalışmayı sürdürecek. Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran da Kışladüzü’nde yapılan çalışmaları yakından takip etti, bölge sakinlerinin bu konudaki memnuniyetine şahitlik etti. Başkan Baran, çalışmaları değerlendirirken şunları söyledi:

“Uzun zamandır devam eden alt yapı çalışmaları sona erdi, üst yapı çalışmalarına başladık” diyen Başkan İsmail Baran, “Bayramdan hemen sonra da geri kalan yollarımızı tamamlayacağız. Bu çalışmayla Kışladüzü Mahallesi’ndeki üst yapı çalışmalarını tamamlamış olacağız. Asfaltlanmamış yolumuz kalmayacak” dedi.

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