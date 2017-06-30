Kışladüzü’nde asfalt serimi devam ediyor

Körfez’de alt yapı çalışmalarının tamamlandığı Kışladüzü Mahallesi’nde asfalt serim işlemleri devam ediyor.

Körfez’de alt yapı çalışmalarının başlamasıyla birlikte ilk kazma Hereke Kışladüzü Mahallesi’nde vurulmuştu. Yağmursuyu, içme suyu ve kanalizasyon hatlarının yenilendiği mahallede çalışmalar kısa süre önce tamamlanırken, Körfez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri de üst yapı çalışmalarını devam ettiriyor.

Kışladüzü’nde neredeyse her gün bir sokakta asfalt serim işlemleri devam ederken, Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran da geçtiğimiz gün bölgeye giderek çalışmaları incelenmişti. Uzun süre yollar nedeniyle sıkıntılı bir süreç yaşayan Kışladüzü Mahallesi sakinleri de asfalt serimi sonrasında belediye ekiplerine teşekkür etti.