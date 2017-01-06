Kitaplar, Mardin’deki kardeşlere ulaştırıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, son günlerde her zamankinden daha da fazla ihtiyacımız duyduğumuz birlik ve beraberliğe yönelik anlamlı bir adım gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Bilgievi öğrencileri tarafından, Mardin’e kitap köprüsü kurulması amacıyla toplanan 1260 kitap Mardin’in Artuklu ilçesindeki iki okula ulaştı. Kendilerine gönderilen kitapları alan Mardinli öğrenciler ise bu anlamlı jest karşısında oldukça duygulandı.

BAŞKAN ÖNERDİ BİLGİEVİ ORGANİZE ETTİ

Bilindiği gibi Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’nun önerisi ile geçtiğimiz ay Mardin’e kitap kardeşliği kurulması amacıyla bir çalışma başlatıldı. Çalışmayı Büyükşehir Belediyesi’nin Bilgievi öğrencileri organize etti. Bilgievi öğrencileri okudukları kitapları Bilgievi’nde topladı.

1260 KİTAP MARDİN’E ULAŞTI

Yapılan tasnif sonucunda 1260 kitap toplandı. Toplanan kitaplar geçtiğimiz hafta Mardin’in Artuklu İlçesi Milli Eğitim Müdürlüğü’ne gönderildi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü de teslim aldığı kitapları vakit geçirmeden yine ilçede bulunan İMKB Anadolu Lisesi ile Bağlıca İmam Hatip Ortaokulu’na ulaştırdı.

KOCAELİ’NDEN GELEN KARDEŞ KİTAPLAR

Kocaeli’nden gelen kitapları teslim alan öğrenciler ise bu anlamlı jest karşısında oldukça duygulandı. Kitap kolilerini heyecanla açan öğrenciler, kardeşlerinden gelen bu anlamlı hediyeleri masaların üzerine dizdi. Kocaeli’nde hiç tanımadığı bir çocuğun okuduğu kitaba dokunmanın mutluluğunu yaşayan öğrenciler, kurulan kitap köprüsünün her zaman yaşayacağını söyledi.