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Kız arkadaşından ayrıldığı için bunalıma giren genç intihara kalkıştı

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Kız arkadaşından ayrıldığı için bunalıma giren genç intihara kalkıştı
Gebze'de bunalıma girdiği iddia edilen genç, kuru sıkı silahla kendini kafasından vurarak intihar etmek istedi. 

Edinilen bilgiye göre olay Güzeller Mahallesi 903 Sokakta bulunan bir evde meydana geldi. İddiaya göre, kız arkadaşından ayrıldığı için bunalıma giren İ.Ç.(23) evinde bulunan kuru sıkı silahla intihar etmek istedi. İ.Ç. başına dayadığı silahı ateşleyince, evde birlikte yaşadığı annesi silah sesini duyar duymaz hemen oğlunun yanına gitti. Oğlunu yerde hareketsiz bir şekilde gören anne durumu hemen 112 Acil Servis ekiplerine ve polise haber verdi.
Sağlık ekipleri, şahsa ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra yaralıyı Gebze Fatih Devlet Hastanesine götürdü. Anne, bilgisi alınmak üzere emniyete götürülürken, olay yeri inceleme ekipleri evde çalışma yaptı.
İ.Ç.’nin silahı ateşlediği yerde kızarıklık ve yanık olduğu ve bilincinin kapalı olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA

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