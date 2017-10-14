Kız Kulesi önünde evlenme teklif etti
Kandıra’nın tanınan genç esnaflarından Kerem Çakal, bir süredir birlikte olduğu kız arkadaşı Büşra Satan’a, İstanbul Boğazı’nda Kız Kulesi önünde evlenme teklif etti.
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Büşra, Kız Kulesi’ne kendilerini götüren teknede, önünde diş çöküp tek taş yüzük uzatarak yapılan evlenme teklifini, heyecanla karşılayıp, kabul etmiş. Kerem Çakal da kendisi için çok anlamlı olan bu anı fotoğraflatıp, sosyal medya hesabından paylaştı. Belki şu sıralar kız arkadaşına evlenme teklif etmeye hazırlanan gençlere öneren olur.
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Etiketler : Kız Kulesi, evlenme, teklif, Büşra Satan
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