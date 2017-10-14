Kız Kulesi önünde evlenme teklif etti

Büşra, Kız Kulesi’ne kendilerini götüren teknede, önünde diş çöküp tek taş yüzük uzatarak yapılan evlenme teklifini, heyecanla karşılayıp, kabul etmiş. Kerem Çakal da kendisi için çok anlamlı olan bu anı fotoğraflatıp, sosyal medya hesabından paylaştı. Belki şu sıralar kız arkadaşına evlenme teklif etmeye hazırlanan gençlere öneren olur.