Kızı tutuklandı, annesi aranıyor
İzmit'te, bir eve girerek ziynet eşyaları çalan 2 kadını gören apartman sakinleri polisi aradı. Polis, 27 yaşındaki R.S'yi yakalarken, annesi 45 yaşındaki A.S. ise kaçtı. R.S. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Alınan bilgiye göre 4 Ekim günü İstanbul Kartal ilçesinden İzmit’e gelen anne A.S (45) ile kızı R.S (27) Şirintepe Mahallesi Şirin Sokak üzerindeki bir evin kapısını kartla açtıktan sonra içeriye girdiler. Anne ve kızı evden 20 bin TL’lik kolye, çeyrek altın çalarak kayıplara karıştılar. Gelen ihbar üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri ile Derince Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa yaptıkları başarılı operasyonla hırsızlık şüphelilerinden R.S. Derince’de yakalanarak gözaltına alındı. R.S. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
ANNESİ ARANIYOR
Emniyete götürülen ve 8 ayrı suçtan sabıkası olduğu öğrenilen R.S., burada tamamlanan işlemlerinin ardından İl Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından adliyeye sevk edildi. Polis ekipleri R.S’nin annesi A.S’nin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.
Kerim YAVUZ
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