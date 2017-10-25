Kızı tutuklandı, annesi aranıyor

Alınan bilgiye göre 4 Ekim günü İstanbul Kartal ilçesinden İzmit’e gelen anne A.S (45) ile kızı R.S (27) Şirintepe Mahallesi Şirin Sokak üzerindeki bir evin kapısını kartla açtıktan sonra içeriye girdiler. Anne ve kızı evden 20 bin TL’lik kolye, çeyrek altın çalarak kayıplara karıştılar. Gelen ihbar üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri ile Derince Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa yaptıkları başarılı operasyonla hırsızlık şüphelilerinden R.S. Derince’de yakalanarak gözaltına alındı. R.S. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ANNESİ ARANIYOR

Emniyete götürülen ve 8 ayrı suçtan sabıkası olduğu öğrenilen R.S., burada tamamlanan işlemlerinin ardından İl Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından adliyeye sevk edildi. Polis ekipleri R.S’nin annesi A.S’nin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kerim YAVUZ