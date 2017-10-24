Kızı yakalandı, annesi aranıyor!
4 Ekim günü İzmit'teki bir eve giren hırsızlık şüphelilerinden R.S. (27) İl Asayiş Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğinin yaptığı başarılı operasyonla yakalanarak adliyeye sevk edildi.
Alınan bilgiye göre İstanbul Kartal ilçesinden İzmit’e gelen anne A.S (45) ile kızı R.S (27) Şirintepe Mahallesi Şirin Sokak üzerindeki bir evin kapısını kartla açtıktan sonra içeriye girdiler. Anne ve kızı evden 20 bin TL’lik kolye, çeyrek altın çalarak kayıplara karıştılar. Gelen ihbar üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri ile Derince Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa yaptıkları başarılı operasyonla hırsızlık şüphelilerinden R.S. Derince’de yakalanarak gözaltına alındı.
ANNESİ ARANIYOR
Emniyete götürülen ve 8 ayrı suçtan sabıkası olduğu öğrenilen R.S., burada tamamlanan işlemlerinin ardından İl Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından adliyeye sevk edildi. Polis ekipleri R.S’nin annesi A.S’nin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.
Kerim YAVUZ
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