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Kızılay binası için ihale bugün

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Kızılay binası için ihale bugün
İzmit İstiklal Caddesi ile Hafız Şerif Sokak köşesinde bulunan Türk Kızılayı’na ait binanın, ‘yap-işlet-devret’ modeliyle kiraya verilmesine ilişkin ihale bugün Ankara’da Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü’nde yapılacak.

Verilen teklifler, bugün saat 14.00’te Genel Müdürlük Toplantı Salonu’nda açılacak. Burayı kiralayacak kurum veya kuruluş, gerekli düzenleme ve tadilatı yapıp belli bir süre kullanacak, o sürenin bitiminde Kızılay’a devredecek.

 

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