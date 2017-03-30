Kızılay binası için ihale bugün

Verilen teklifler, bugün saat 14.00’te Genel Müdürlük Toplantı Salonu’nda açılacak. Burayı kiralayacak kurum veya kuruluş, gerekli düzenleme ve tadilatı yapıp belli bir süre kullanacak, o sürenin bitiminde Kızılay’a devredecek.
Verilen teklifler, bugün saat 14.00’te Genel Müdürlük Toplantı Salonu’nda açılacak. Burayı kiralayacak kurum veya kuruluş, gerekli düzenleme ve tadilatı yapıp belli bir süre kullanacak, o sürenin bitiminde Kızılay’a devredecek.
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