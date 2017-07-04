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“Kızılay binasını kiraladık” diye gelip esnafla tartıştılar

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“Kızılay binasını kiraladık” diye gelip esnafla tartıştılar
İzmit İstiklal Caddesi üzerinde bulunan Kızılay İş Merkezi binasının ne olacağı aylardır belirsiz.

Kızılay Genel Merkezi bu binaya el koymuş, “İhaleyle kiraya vereceğim” açıklaması yapmıştı. Binanın durumu hakkında Kızılay Kocaeli Şubesi’nin de bilgisi bulunmuyor.

Ancak geçen hafta sonu birileri bu binaya gelmiş. İstanbul’da mağazalar zinciri bulunan, ev eşyası, elektronik eşya pazarlayan Yiğit AVM isimli firmanın temsilcisi olduklarını söyleyen bu kişiler, hala Kızılay İş Merkezi’nde kiracı olarak bulunan 7-8 dükkanın sahiplerine, “Bizim şirketimiz bu binayı kiraladı. Bir an önce boşaltın. Burada Yiğit AVM açılacak” demişler.

Kızılay İş Merkezi’nde herkes tedirgin. Kocaeli Şubesi’nin hiçbir şeyden haberi yok. Kızılay Genel Merkezi’nin İzmit kamuoyuna bir açıklama yapması bekleniyor.

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