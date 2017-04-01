Kızılay ihalesi, çok uzun hikaye 

İzmit İstiklal Caddesi ile Hafız Şerif Sokak köşesinde bulunan Kızılay’a ait binanın, ‘yap-işlet-devret’ modeliyle kiraya verilmesine ilişkin ihale süreci önceki gün başladı.

Genel Merkez ihaleye katılan firmaları açıklamıyor, 15 gün sonra pazarlık yapılıp güvenilirlik aranacak.

HER ŞEY BELİRSİZ

7 katlı, yaklaşık 6 bin metre kare kullanım alanlı 27 yıllık bina için gerek görülürse tadilat öncesi binanın inşaat beton ve demir kalitesi tespit edilecek. Bu rapora göre binanın deprem yönetmeliğine uygun güçlendirme de yapılabilecek. Bu süreçte binanın güçlendirme maliyeti yüksek çıkarsa binanın yıkılıp yerine yenisinin yapılması bile gündeme gelebilecek.

KURUMSAL FİRMA ARANIYOR

İhale sürecinde komisyon, 15 gün sonra en uygun firmayı seçecek. Muhammen bedeli 211 bin TL olan ihalede teklif veren, ancak isimleri açıklanmayan firmalar ile pazarlık yapılacak. 25 yılığına kiralanacak iş merkezinin ihalesine hastane, mağaza, kuyumcu, giyim firmalarının katılarak teklif verdikleri öğrenildi.

Şennur YILDIZ

