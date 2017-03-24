Kızılay İş Merkezi’ne Yap-İşlet-Devret modeli

Uzun yıllar Kızılay Şube ve Kan Merkezi olarak, bir süre de Kızılay Sağlık Merkezi ve Seka Devlet Hastanesi’ne bağlı Semt Polikliniği olarak hizmet veren, İzmit İstiklal Caddesi’nde bulunan Kızılay İş Merkezi’nde sözleşmeleri biten kiracıların sözleşmeleri yenilenmiyor.

Kızılay Genel Merkezi’nin mülkü olan İş Merkezi’nin girişine satışıyla ilgili bez afiş asıldı. Türk Kızılay’ı Genel Müdürlüğü tarafından asılan afişte izmit Ömerağa Mahallesi 815.54 metrekare yüzölçümlü taşınmaz üzerindeki komple binanın Yap-İşlet-Devret modeli ile ihale edileceği ve şartlarının yer aldığı yazı bulunuyor.

İhale şartnamesinde; firmaların teklifleri ile birlikte işletme dönemi için teklif etmiş oldukları aylık kira bedelinin en aza 3 katı geçici teminat teklifleri ile birlikte vereceği, ihaleye ati şartnamelerin Ankara Genel Müdürlük ve İstanbul Müdürlüğü’nden 250 TL karşılığında temin edilebileceği, firmaların tekliflerini en geç 29 Mart tarihine kadar vermeleri isteniyor.

Kızılay İş Merkezi’nin teklif ve teminat mektup zarfları 30 Mart Perşembe günü 14.00’te Genel Müdürlük toplantı salonunda açılacak.

Yap-İşlet-Devret modeliyle ihale edilecek Kızalay İş Merkezi’ne tanınmış giyim mağazalarının ihaleye katılmak için teklif zarfı aldığı konuşuluyor.

