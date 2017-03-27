Kızılay İşhanını İşkur kiralamalı

İzmit şehir merkezinde bizim çocukluğumuzda en önemli bina Kızılay İşhanı’ydı. Bu şehrin ürettiği para ile yapılmıştır. İzmit’in bugün belki de en değerli yeni, bu binanın olduğu yerdir.

Eski hali, çok derme çatmaydı. Çocukluğumda, gençliğimde Kızılay İşhanı’na çok girip çıkmışımdır. Haftanın bir günü, mutlaka rahmetli Dönerci Adem’in(Adem Gül) dükkanına gider, az pilav üstü bir döner ve küçük yoğurtlu dönerimi yerdim..

Yusuf Usta’nın, Adem Baba’nın dükkanında döner ustası olduğu dönemi bilirim. Adem Baba’nın dükkanında, müşterilerin sırasını hiç şaşırmayan garsonlar Yakup Efendi’nin, Başol Efendi’nin çok hizmetini görmüşümdür.

Kızılay İşhanı, Kızılay Kocaeli Şubesi’nin malıydı. Bir dönem geldi, “Binayı yenileyeceğiz” dediler. Bütün kiracıları çıkarttılar. Sonra, Kızılay Kocaeli Şubesi, bu binayı sağlık merkezi haline getirdi. Tamamen ticaretleşen bir sağlık polikliniğine dönüştü. Neredeyse, İstiklal Caddesi’nden geçen insanların zorla binaya sokulduğu, göz ameliyatının yapıldığı, bazı uyanık hekimlerin çok büyük paralar kazandığı bir dönem yaşandı. Sonra bina yenilendi. Burada Devlet Hastanelerine bağlı poliklinikler kiracı olarak hizmet verdi. Şehirde insanların en kolay ulaşacağı yerde bulunan binada bu hizmet gayet güzeldi.

Malum, Kızılay Genel Merkezi, bir süre önce, Muzaffer Şişmanoğlu başkanlığındaki Kocaeli Şubesi’ni görevden aldı. Zaten bu binadaki kan merkezine de gideceği yer aranıyor. İlimizde Kızılay Şubesi, kendilerine hayırsever insanların hayır işleri için bağışladığı pek çok gayrimenkulü çarçur etti. Birilerine peşkeş çekti. Hala yanarım, Saray Yokuşu mevkiindeki çok değerli, Kızılay’a bağışlanmış bir arazinin, o bölgedeki bir otele otopark olarak kullanmaları için satılmış olmasına yanarım.

Neyse, Kızılay Genel Merkezi, Kocaeli’ye olan güvenini kaybetti. Baktılar ki, buradaki gayrimenkuller iyi değerlendirilmiyor, İstiklal Caddesi’ndeki iş merkezini kendileri değerlendirme kararı aldılar. Kızılay Genel Merkezi ihale açtı. 29 Mart’a kadar teklifler toplanacak. İhaleye katılan firmalar, binada büyük bir tadilatı üstlenecek, bu tadilat için yapacakları masraf karşılığında bir süre binayı kullanacaklar. Bir AVM’nin, büyük bir konfeksiyon markasının bu binayı alacağı yolunda haberler var. Yazık günah. Kızılay binası, bu kentin binasıdır. Öyle tadilat gerektiren bir hali de yok. Bizim ilimizde halen iş yükü en fazla olan kamu kurumu İşkur’dur. İstihdam seferberliği kapsamında İşkur önemli çalışmalar yapıyor. Her gün yüzlerce insan, iş arayanlar, işsizlik maaşı alanlar bu kuruma geliyor. İşkur’un bugünkü binası çok yetersiz, çok çirkin. Uzun süredir bina arıyorlar.

Kızılay binasını İşkur kiralamalı. Hem halkın ayağına hizmeti getirmiş olur. Hem bu büyük, rahat binada isterse meslek kursları açar. Çok rahat hizmet verir. Çalışanlar da, bu kurumdan hizmet alanlar da rahat ederler.

Birileri araya girmeli. Kızılay’ın binası sadece kar amacıyla, ticari beklentilerle değerlendirilmemeli. İşkur’un binaya ihtiyacı var, ortada İstiklal Caddesi’ndeki Kızılay İşhanı var. Üstelik bu binaya İşkur gibi bir kurum gelirse, İstiklal Caddesi yeniden bir ticari canlılık kazanacaktır. Bu teklifin, kent yetkilileri tarafından ciddiyetle değerlendirilmesini dilerim.

Kent için de, Halıdere için de çok önemli bir tesis açılıyor

Her şeyi bir kenara koyalım. AK Parti iktidarı döneminde sağlık alanında çok önemli işler yapıldı. İlimizin de bu konuda şanslı illerden biri olduğunu söyleyebiliriz. Hem özel sektörün, hem devletin

sağlık alanındaki yatırımları ile bizim kentimizin 15 yıl öncesine göre çağ atladığını söylesek, mübalağa etmemiş oluruz.

Bugün, Gölcük’ün Halıdere bölgesinde yeni ve çok önemli bir sağlık tesisi daha açılıyor. Aslında bu işte de ilimizdeki kötü alışkanlık nüksetti, geç kalındı. Halıdere Belediyesi kapatıldıktan sonra, Halıdere Belediyesi’nin belde merkezindeki görkemli hizmet binası boşalmıştı. Yıllarca boş durdu. Okul yapalım dediler olmadı. AVM yapalım dediler olmadı. Sonunda bu bina Gölcük Belediyesi tarafından Sağlık Bakanlığı’na devredildi.

İlimizin bir şansı da kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği görevini, kendisini işine adamış bir insan olan Op.Dr.Şenol Ergüney’in üstlenmiş olmasıdır. Halıdere’deki eski belediye binası Sağlık Bakanlığı’na devredildikten sonra, bu binanın nasıl değerlendirileceği tartışıldı. İlimizde kamunun sağlık alanındaki en önemli eksiği, fizik tedavi ve ruh sağlığı tedavisidir. Bu binanın bu alanda değerlendirilmesine karar verildi.

Aslında tadilatın yılbaşına yetişmesi bekleniyordu. 3 ay gecikti. Ne yapalım, nazar boncuğu olsun. Halıdere’deki bu bina bugün saat 14.00’de “Halıdere Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi ile Toplum Ruh Sağlığı Merkezi” olarak açılacak.

Allah’a şükür “Toplum Ruh Sağlığı Merkezi” ile şimdilik bir işim yok. Ama “Attan düşenin halinden attan düşen anlar” derler ya, Fizik tedavi açısından bu kentteki kamu kurumlarının ne kadar eksik olduğunu iyi bilenlerdenim. Fizik tedavi hizmeti ilimizde neredeyse tamamen özel kurumların eline kalmıştı. Şimdi aynı anda 20 hastaya hizmet verebilecek özel bir fizik tedavi merkezimiz oluyor. Toplum Ruh Sağlığı Merkezi de son derece önemli. Halıdere’deki iki binaya hastalar evlerinden alınıp getirilecek, gün boyu tedavileri yapılacak, tekrar evlerine bırakılacak.

Tabii bu bina ilimiz açısından önemli. Ama Halıdere için de çok önemli. Halıdere İzmit Körfezi sahilinde en güzel yerleşim merkezlerinden biridir. 17 Ağustos felaketi sonrası büyük darbe aldı. Belediyesi kapandıktan sonra, daha da boşaldı Halıdere. Bugün bu kasabada doğru dürüst bir bakkal bile yok. Şimdi bu tesis sayesinde Halıdere hareketlenecek. Bakkal, market, eczane, ortopedik malzeme dükkanları açılacak. Halıdere’ye insan gelecek. Gayrimenkuller değer kazanacak. Bu nedenle de Halıdere’deki bu binanın değerlendirilmesi önemlidir.

Bugün açılışı yapılacak tesisin, ilimize hayırlı olmasını, ihtiyaç duyan hastalara şifa getirmesini dilerim. Fizik tedavi alanında kamu sağlık kurumlarının yeni hamlelerini de yakında arka arkaya göreceğiz.

Çıkış ışığının süresi bir tık uzatılmalı

Tramvay raylarını döşeme çalışması devam ediyor. Raylar şimdi Leyla Atakan Caddesi ile D-100’ün birleştiği noktaya döşeniyor. Bir süre bu inşaat nedeniyle Leyla Atakan Caddesinin giriş ve çıkışında sıkıntı yaşanacak. Bu kavşak, İzmit içinden D-100’e çıkış, D-100’den İzmit içine giriş için en önemli noktadır. Mümkün olduğu kadar trafik akışı kesilmeden iş yürütülüyor. Ama ister istemez sıkıntı oluyor.

Özellikle İzmit içinden gelip D-100’e çıkacak araçların olduğu bölümde sıkıntı var. Çünkü, eski Emniyet Müdürlüğü binasının önü kazıldı, yol daraldı. İzmit içinden gelip, D-100’ün İstanbul yönüne çıkacak araçlar, kenardan gelip, kuyruğa takılmadan çıkıyorlardı. Şimdi, D-100’ün Ankara yönüne çıkacak

araçlar da, İstanbul yönüne çıkacak araçlar da tek sıra kuyruğa giriyorlar. Bu nedenle sıkışıklık artıyor. Kuyruğun bir ucu D-100 kenarındaysa, bir ucu eski demiryolu geçidine uzanıyor.

Böyle durumlarda küçük bazı dokunuşlar yapmak lazım. Mesela, Leyla Atakan Caddesi’nden D-100’e çıkış yapan araçlar için yanan yeşil ışığın süresi 10-15 saniye uzatılabilir. Her yeşil ışık süresi içinde fazladan 5-10 arabanın şehir içinden çıkması sağlanırsa, tıkanma azalır.

Artık bunları da biz hatırlatmayalım. Kenti yönetenler de bazı ufak tefek konuları kendileri düşünüp, uygulasınlar değil mi?