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Kızılay İşhanı Yiğit AVM’nin

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Kızılay İşhanı Yiğit AVM’nin
Kızılay Genel Merkezi’nin İzmit İstiklal Caddesi üzerinde bulunan Kızılay İş Merkezi binasının, merkezi İstanbul’da bulunan Yiğit Alışveriş Merkezleri Dayanıklı Tüketim Malları Ltd.Şirketi’ne kiraladığı resmen açıklandı.

Kızılay Genel Merkezi, iş merkezindeki son kiracılara da “Binayı terk edin” tebligatı gönderdi.

30 GÜN SÜRE VERİLDİ

Kızılay İş Merkezi’ndeki kiracıların büyük bölümü binadan çıkmıştı. Halen binada kiracı olarak bulunan ve sözleşmeleri süren eczane, hukuk bürosu, kafeterya, tuvalet işletmesi, noter, hediyelik eşya ve çanta mağazası sahiplerine de “30 gün içinde terk edin” yazıları gönderildi. Yiğit AVM ile Kızılay’ın nasıl bir anlaşma yaptığı bilinmiyor. Binanın yeni sahibi, dış ve iç bölümlerde önemli tadilatlar yapacak ve binanın tamamını dayanıklı ev aletleri mağazası olarak kullanacak. 

Ayşegül KALAYCI

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