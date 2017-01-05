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Kızılay mesaj attı, kan bağışladılar

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Kızılay mesaj attı, kan bağışladılar
Kızılay'da kış mevsimine bağlı olarak kan stoklarının azalmasının ardından Kızılay Kocaeli Şubesi, bağışçılarına kan bağışlaması konusunda çağrıda bulundu. Kızılay'dan gelen mesajı alanlar merkezlere gelerek bağışta bulundu.

Ülke genelinde havaların soğuması ve kan bağışçı sayısının düşmesi nedeniyle Kızılay kan bağışçılarının cep telefonlarına mesaj göndererek, kan bağışlamaları yönünde çağrıda bulundu. Kocaeli'nde de kan bağışında düşüş yaşanırken, mesajları alan daha önce kan bağışında bulunan bağışçılar, Kızılay'ın kan merkezlerine giderek kan verdiler. Kızılay Kan Bağışı Kazanım Uzmanı Gülden Ünal, Türkiye genelinde olduğu gibi Kocaeli'nde de kan ihtiyaçlarının yüksek olduğunu belirterek, "Hastanelerimizde operasyonların yoğun olması, bölgemizde büyük hastanelerin olması ve havaların soğuk olması nedeniyle de insanların kan bağışında biraz çekingen davranmaları neticesinde kan stoklarında ciddi bir düşüş gözlendi. 18-65 yaş aralığındaki herkes kan bağışlayabilir. Bölgemizde kan bağışının düşük oranlarda kalması bizi açıkçası üzmekte. Kendini sağlıklı hisseden 18-65 yaş aralığındaki herkesi kan bağışına bekliyoruz. Burada doldurdukları formların ardından kan bağışlarını yapabiliyorlar. Vücutta kan fazlalığı yoksa kan bağışı kabul edemiyoruz" dedi.
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POZİTİF ETKİLİYOR
Kan merkezine gelerek bağışta bulunan Metin Uçar, "16 kez kan bağışında bulundum. Kan bağışı yapan insan sağlıklı oluyor. 56 yaşına girdim kan vermek beni pozitif anlamda çok etkiledi ve kan vermeye devam ediyorum" diye konuştu.

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GENÇLERİMİZ KAN BAĞIŞI YAPSIN

Kan stoklarının soğuk havalarda azaldığını öğrenince kan vermeye geldiğini söyleyen Bülent Aydın ise, "Gençlerimiz kan verme olayına pek katılmıyorlar. Gençlerimizin de kan bağışı yapmalarını istiyorum. Sağlıklı olduğunu düşünen herkes ve bir gün kendine de ihtiyacı olduğunu düşünerek kan verebilir. Bu insanlık görevidir. Umarım herkes bu kampanyaya destek olur" diye konuştu.

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