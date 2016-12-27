Kızılay, MHP’den Halep’e destek istedi

Türk Kızılayı Kocaeli Şubesi yeni yönetim kurulu başkanı ve yönetimi MHP Kocaeli İl Başkanı Aydın Ünlü’yü makamında ziyaret etti.

Türk Kızılayı Kocaeli Şubesi yeni şube başkanı Cengiz İpek yaptığı konuşmada, “Yoğun çalışma programımız var. Halep için Yardım Kampanyası’na destek istiyoruz. Bunun için buradayız. halkın göz bebeğiyiz. Güvenilir bir kurumuz. Nerede bir garip ve mazlum varsa onunla birlikteyiz. Barışta ve savaşta Kızılay mazlumların ve ihtiyaç sahiplerinin yanındadır” dedi.

DESTEK VERECEĞİZ

MHP İl Başkanı Aydın Ünlü ise, “Türkiye Cumhuriyeti’nin Kızılay’ı yardım elini tüm dünyaya uzatan Türk’ün sesini dünyada duyuran önemli bir teşkilatlanmadır. MHP olarak Kızılay’ın Halep Yardım Kampanyası’na en üstün desteği vereceğimizin sözünü veriyoruz” dedi.

Ayşegül Kalaycı

