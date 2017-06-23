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Kızılay Şube Başkanı İpek:“Bize bağışçı ve gönüllü olun”

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Kızılay Şube Başkanı İpek:“Bize bağışçı ve gönüllü olun”
Kızılay Kocaeli Şubesi tarafından düzenlenen iftar programı Ramada Otel’de gerçekleşti.

Kızılay Kocaeli Şubesi Başkanı Cengiz İpek’in ev sahipliğinde gerçekleşen iftar programına; Kızılay Genel Sekreteri Hüseyin Can, Saadet Partisi İl Başkanı Nurettin Çelik, İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı İbrahim Bulut, İl Ticaret Müdürü Veysi Uzunkaya, MÜSİAD Başkanı Celal Ayvaz, Refah Partisi eski Milletvekili Şevki Yılmaz, İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Tolga Ok, Kent Konseyi Genel Sekreteri Gültekin Görüm, KOTO Meclis Başkanı Akın Doğan, Sağlık Müdürlüğü Şube Müdürü Yaşar İşler, AK Parti İl Kadın Kollarının yöneticileri katıldı.

KONTROL EDİLEBİLİR BİR KURUMUZ
Kocaeli Kızılay Şube Başkanı Cengiz İpek, “İnancımızın temeli yardımlaşmaktır. Ramazan bu duyguları arttıran bir aydır. Paylaşmanın mutluluğunu yaşadığımız bu sofrada kardeş olmanın mutluluğunu da hep birlikte yaşıyoruz. 11 Haziran 1868 yılında idealist bir grup doktor tarafından kurulda Kızılay. İnsancıl çalışmalarını hem ulusal, hem de uluslar arası alanda sürdürüyor. Kızılay 149 yıldır bu iyilik yolculuğunda, nerede bir insanın acısı varsa Kızılay’da oradadır. Kızılay merhamet ve şefkatle yaklaşır. Yardımın her aşamasında kontrol edilebilir bir kurumuz. Kocaeli Kızılay Şubesi olarak STK’larlar birçok kampanya düzenledik. Bağışlarda ve kan bağışı oranlarında ciddi bir artış sağlanmıştır. Ancak çevremizde ihtiyaç sahipleri olduğu unutulmamalıdır. Bağışlarınızı birçok kanaldan ulaştırabilirsiniz. Kurumumuz yardım faaliyetlerinde öncü konuma gelerek dünya üçüncüsü olmuştur. Bu iyilik yolculuğunda bundan sonra da daha fazla çalışmak hedefimizdir. Bize bazen bağışçı bazen gönüllü olun” dedi. 

KAN İHTİYACININ YÜZDE 90’INI KARŞILIYORUZ
Kızılay Genel Sekreteri Hüseyin Can yaptığı konuşmada, “Kızılay ihtiyaç duyulan her yerde. Bizler biz emanetçiyiz. Geride hoş bir seda bırakmak için çabalıyoruz. Kızılay artık toplumun sahiplendiği bir konuma geldi. Bunu başardığımıza inanıyoruz. İftar programımızı organize eden herkese çok teşekkür ediyorum. Biz kendimizi şanslı kabul ediyorum. Ramazan rahmet ve bereket ayıdır. Kızılay Kocaeli şubesi hedeflerine ulaşmış bir kurum. Geçmişte yüzde 27 kan ihtiyacı sağlanıyordu bugün bu oran yüzde 90’ını aştık. Hedef yüzde yüze ulaşmak” dedi. Konuşmaların ardından plaket töreni gerçekleşti. 

Ayşegül KALAYCI

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