Kızılay’dan Afrika’ya yardım kampanyası 

Kızılay Kocaeli Şube Başkanı Doç.Dr.Cengiz İpek, bugün şube merkezinde düzenlediği basın toplantısında Afrika için düzenlenen yardım kampanyası hakkında açıklama yaptı.

Kuraklığı bağlı açlık, güvenli gıdaya ulaşımdaki sıkıntı, siyasi istikrarsızlık, çatışmalar ve ekonomideki kötü gidişat nedeniyle son yıllarda en büyük insani krizini yaşayan Güney Sudan, Yemen ve Doğu Afrika için insani yardım operasyonu başlatıldığını belirten Kızılay Şube Başkanı İpek, Kızılay’ın yardımseverlerin bağışlarıyla bu bölgelerin umudu olacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ile kampanya başlatıldığını Güney Sudan, Yemen ve doğu Afrika’nın umudunun Türkiye olduğunu belirten Doç.Dr.İpek, “Yemen’de 13 bin yaralı, hastaneler yetersiz, hastaların tedavileri yapılamıyor. Çok sayıda doktor öldürüldü, ilaç sıkıntısı var; verem hastalığı baş gösterdi. Hastaların 300’ü Türkiye’de tedavi görüyor. 17 milyon kişi yeteri kadar beslenemiyor; sürekli öğün azaltıyorlar.” dedi.

Kızılay’ın kampanya çerçevesinde çalışmalara başladığını, kampanyaya ilk olarak KSO ve KOTO destek verdiğini belirten Doç.Dr. İpek şu bilgiler verdi: “ Ülkeye, kara ve deniz yoluyla girmede sıkıntı yaşandığı için hava koridoru ile yardım yapılabiliyor. Kızılay, gıda, su ve battaniye ile sağlık ve tıbbi malzeme verecek. Yemen’e doktor götürülmesi sağlanacak. Güney Sudan’da, güvenlik sıkıntı yaşanıyor. İnsani yardımda tek şans havayolu. 1.9 milyon kişi evlerinde uzaklaşmış durumda. Ülkede 1.5 milyon mülteci var. Sıtma ve kolera gibi salgın hastalıklar bulunuyor. Güney Afrika’da 12.8 milyon kişi yetersiz beslenme nedeniyle açlıkla mücadele ediyor. 1.9 milyar dolara ihtiyaç duyuluyor.

Halk Kampanyayı başlatan ilk illerden birisi olduklarını, belirten Kızılay Kocaeli Şube Başkanı Doç.Dr. İpek, yardımseverlerin, Kızılay’ın bağış yöntemleri kullanarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırabileceklerini söyledi.

Yardımseverler, ücretsiz 168 çağrı merkezini ve www.kizilay.org.tr internet adresini kullanarak 7 gün 24 saat yardım yapılabilir. Bankalardaki Kızılay hesapları ve PTT’ye bağış yapılabiliyor. Kızılay Şube Başkanı Doç.Dr.İpek, haziran ayından itibaren biboardlara afişlerin asılacağını belirtti.

