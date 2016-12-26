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Kızılay'dan kan bağışı çağrısı

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Kızılay'dan kan bağışı çağrısı
Türk Kızılayı Genel Başkanı Kınık, kış mevsiminin olumsuzlukları nedeniyle düşük kan bağışının ortaya çıkardığı açığın, acil durum stoklarından karşılandığını belirterek, kan bağışı çağrısında bulundu.

Türk Kızılayı'ndan yapılan açıklamaya göre, kış koşulları, Kızılay'ın kan stoklarını olumsuz etkiledi. Türkiye genelinde 60 bin ünite olması gereken kan stok seviyesi 30 bin civarına düştü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, kış aylarında vatandaşların kan bağışına daha az gitmesi nedeniyle sıkıntı yaşama ihtimalinin doğduğunu belirtti.

Kış mevsimine kan stoklarını artırarak girdiklerini aktaran Kınık, şunları kaydetti:

"Fakat buna rağmen alarm durumumuz devam ediyor. Zira kan, uzun süre saklanabilen bir ürün değil. Biz her gün ortalama 10 bin ünite kan alıp, testlerini yapıp hastanelere sevk etmek zorundayız. Kan stoklarımız ise olağanüstü durumlar için büyük önem taşıyor. Kış mevsiminin olumsuzlukları nedeniyle düşük kan bağışının ortaya çıkardığı açığı, acil durum stoklarımızdan karşılıyoruz. Özellikle düzenli kan bağışçılarımızı bu mevsimde bir kez daha özveriye davet ediyoruz."

Kınık, soğuk hava şartları, fırtına ve kar yağışının insanların evlerinden çıkarak kan vermeye gitmesini engellediğine değinerek, şu çağrıda bulundu:

"Bu durum stokta azalmaya neden oldu ama kan acil değil, sürekli ihtiyaçtır. Kan ihtiyaçları devam ediyor. Hastanelerde ameliyatlar sürüyor. Türkiye'nin bir yıllık kan ihtiyacı yaklaşık 2,5 milyon ünitedir. Biz 2016'da 2 milyon 100 bin ünitenin üzerinde bir kan bağışı alarak ülke ihtiyacının büyük bölümünü karşıladık. Ancak her zaman için kana ihtiyaç vardır. Kan stokumuzun daha fazla düşmesi korkusu yaşıyoruz. İhtiyaç durumunda yetersiz kalmak istemediğimiz için başta halkımız olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlarımıza kan bağışı yapmaları konusunda çağrıda bulunuyoruz. Lütfen herkes kan toplama merkezlerimize gelerek kan bağışında bulunsun. Bugün başkasına ihtiyaç olan kan, yarın kendimize ya da en yakınımıza ihtiyaç olabilir. Bu düşünceyle hareket etmemiz gerekiyor."

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