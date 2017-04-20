  • BIST 91.352
  • Altın 150,143
  • Dolar 3,6492
  • Euro 3,9266
  • Kocaeli 22 °C

Kızılay’dan yeni “İnsani yardım operasyonu”

»
Kızılay’dan yeni “İnsani yardım operasyonu”

Kızılay Genel Merkezi kuraklığa bağlı açlık, güvenli gıdaya ulaşımda sıkıntı, siyasi istikrarsızlık, çatışmalar ve ekonomide kötü gidişat nedeniyle insanı krizin yaşandığı Güney Sudan, Yemen ve Doğu Afrika için yeni bir “İnsani Yardım Operasyonu” başlatıldığını açıkladı. Kızılay Kocaeli Şubesi’nde bugün saat 13.00’te düzenlenecek basın toplantısında bu operasyonun detayları ve halkın nasıl katılacağı konusunda ayrıntılı bilgi verilecek.

 

Bu haber toplam 199 defa okunmuştur
Etiketler:
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • O ilçede seçim yasağına uymayan 6 kişiye takip18 Nisan 2017 Salı 14:42
  • Sena Sezgin’in 3’üncü kitabı çıktı 18 Nisan 2017 Salı 10:29
  • SEKA Semt Polikliniği'nde güvenlik zaafı18 Nisan 2017 Salı 10:15
  • Sertöz’den Şah İsmail Portreleri sergisi15 Nisan 2017 Cumartesi 10:12
  • Kerim Yavuz evleniyor15 Nisan 2017 Cumartesi 10:08
  • Muhasebeciler için iki ayrı kurs var15 Nisan 2017 Cumartesi 10:04
  • Kocaeli'de üç yapı denetim firmasına daha ceza 14 Nisan 2017 Cuma 21:00
  • Otobüs şoföründen örnek davranış14 Nisan 2017 Cuma 20:08
  • Büyük Usta İzmit’te14 Nisan 2017 Cuma 10:08
  • Ayşe Ayhan artık Uygun Eczanesi’nde14 Nisan 2017 Cuma 10:02
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti