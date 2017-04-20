Kızılay’dan yeni “İnsani yardım operasyonu”

Kızılay Genel Merkezi kuraklığa bağlı açlık, güvenli gıdaya ulaşımda sıkıntı, siyasi istikrarsızlık, çatışmalar ve ekonomide kötü gidişat nedeniyle insanı krizin yaşandığı Güney Sudan, Yemen ve Doğu Afrika için yeni bir “İnsani Yardım Operasyonu” başlatıldığını açıkladı. Kızılay Kocaeli Şubesi’nde bugün saat 13.00’te düzenlenecek basın toplantısında bu operasyonun detayları ve halkın nasıl katılacağı konusunda ayrıntılı bilgi verilecek.