Kızılay’ın Halep’e yardım Tır’ı yola çıktı

Halep için başta Kızılay’ın organizasyonu olmak üzere yardım kampanyaları aralıksız olarak devam ediyor.

Devlet kurumlarının yanı sıra hayırsever ve kişi kuruluşlarda Halep’e yardım için seferber oluyor. Kızılay Çayırova Şubesi, Halep için başlatılan yardım kampanyasında 1 hafta içinde hepsi yeni binlerce giysinin yanı sıra giysi ve battaniye toplandı. Kızılay Çayırova Şubesi’nin yardım tırı Uluslararası Fuar Merkezi önünden önceki gün yola çıktı. 2 tır dolusu yardım malzemesinin hazır olduğunu, önümüzdeki hafta içinde tırların ilimizden yola çıkacağını açıklayan Keskinoğlu, Kocaeli Gümüşhaneliler Vakfı Başkanı Hamit Örgüt başta olmak üzere Gümüşhaneliler vakıf ve dernek yöneticileri, kurumu ve kuruluşlar, hayırsever işadamları ve vatandaşlara katkıları nedeniyle teşekkür etti.

İzmit Uluslararası Fuar Merkezi önünde yardım tırını uğurlamaya giden Kızılay Kocaeli Şube Başkanı Dr.Cengiz İpek, Kızılay’ın Halep’e 4’ncü yardım tırını gönderdiğini belirtip hayırsever kişi ve kuruluşlara, lojistik destek sağlayan Büyükşehir Belediye Başkanı’na teşekkür etti.

Kızılay’ın paydaşları Kocaeli Üniversitesi, KYK, Büyükşehir Belediyesi, 112 Acil ve Kızılay Şubeleri ile Halep’e 28 Şubat tarihine kadar sürece yardım kampanyası için çalıştığını belirten Dr.İpek, ekmeğini Halep halkı ile bölüşen Kocaeli halkına minnettar olduklarını söyledi.