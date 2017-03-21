Kızılcababölük maçı suni çimde

Kocaelispor’un 1 Nisan Cumartesi günü Denizli’de Kızılcabölük ile oynayacağı maçın sahası belli oldu.

Denizli kulübü ilk birkaç maçı kendi sahası olan sentetik çim zeminli Tavas Stadı’nda oynamış, sonrasında doğal çim zeminli Doğan Seyfi Atlı Stadı’na geçmişti. Denizli ekibi bir iki maçı da Atatürk Stadı’nda oymamıştı.

Kızılcabölükspor yönetimi sentetik çimde avantaj sağlama adına son haftalardaki maçlarını yeniden sentetik çimde oynama kararı aldı. Geçen hafta evine dönen Denizli ekibi Karacabey ile 1-1 berabere kalmıştı. Denizli kulübünün sık sık saha değiştirmesi ve TFF’nin buna izin vermesi tepkilere neden oluyor. Kavas Stadı’nın merkeze 1 saat uzaklıkta olduğu belirtildi.