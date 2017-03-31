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Kızılcabölük- Kocaelispor karşı karşıya

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Kızılcabölük- Kocaelispor karşı karşıya
ZAFER ONAR-Kocaelispor bugün Kızılcabölük deplasmanında kazanıp liderlik umutlarını son 5 maça taşımak, Play-Off hattındaki yerini de sağlamlaştırmak istiyor.

Kocaelispor karşılaşmanın 3. dakikasında gol sevinci yaşadı. Fakat rakip takım skoru 16. dakikada 1-1 yaptı. Kocaelipor 30. dakikada Mert'in golüyle 1-2 öne geçti. İlk yarı Kocaelispor'un üstünlüğüyle bitti. Karşılaşmada ikinci yarı oynanıyor.

Kocaelispor 33.hafta mücadelesinde bugün Kızılcabölük’e konuk. Geçen hafta evinde Çorum karşısında alınan hesapta olmayan yenilgiyle şampiyonluk umutlarını oldukça azaltan Yeşil-Siyahlı ekibimiz kalan 6 maçta üstündeki takımların kayıplarını beklerken, Play-Off hattındaki yerini de sağlamlaştırmaya çalışacak. Denizli ekibi grubun iddiası ve endişesi olmayan takımlarından biri. Kocaelispor kendisinde sezonun ilk iç saha yenilgisini tattıran rakibinden rövanşı da almak istiyor. Sentetik çim zeminli sahada oynanacak maç saat 15.00’te başladı. Sentetik çim zeminli Kızılcabölük semt sahasında oynanacak ve saat 15.00’te başlayan maçı İstanbul bölgesinden C klasmanı hakemi İlker Yasin Avcı yönetiyor.

50 KOCAELİSPOR TARAFTARI

Yaklaşık 100 kişilik statta 50 Kocaelisporlu taraftar bulunuyor. Karşılaşma güneşli aynı zamanda rüzgarlı havada oynanıyor.

DAKİKA DAKİKA MAÇTAN İZLENİMLER:

İKİNCİ YARI

İkinci yarı Kızılcabölük'ün vuruşuyla başladı.

İLK YARI

DK 45 Sefa vurdu defansa çarptı

DK 44 Kocaelisporlu futbolcu Şenol'un vuruş auta çıktı.

DK36 Rakip takımdan Reha çıktı Mustafa girdi.

DK 36 Emir boş pozisyonda aramadı
DK 30 GOOOOOL- Burak Süleyman soldan getirdi, Mert ile verkaça girdi, Mert'in aşırtma vuruşu gol oldu. Mert'in vuruşuyla Kocaelispor yeniden üstünlüğü sağladı. 2-1

DK 16 Emir boş kaldı çaprazda golü attı. Rakip takım karşılaşmayı 1-1 yaptı.

DK 11 Fatih çaprazda güzel vurdu, Can kurtardı.

DK 6 Reha arka direkte boş pozisyonda dışarı attı

DK3 GOOOLL-- Oğuzhan'ın golüyle Kocaelispor 1-0 öne geçti. Rakip takım defans ofsayt diye durdu.

0' Maç Kocaelispor'un vuruşuyla başladı

Kızılcabölük'ün ilk 11'i:

1. BAHADIR
3. TAYFUN
5. HÜSEYİN
6. ALİ HELVACI
7. REHA
9. MUHİTTİN

16 RAMAZAN ERARSLAN
13. TAYGUN
14. EMİR
15. KERİM

17 FATİH ARAT

Kocaelispor'un ilk 11'i:

1. CAN
2. K. GEZER
4 MURAT
5 KEMAL
50 ALİ KETEN
6 MERT
8 SEFA
61 B. ÖZBAKIR
62 ŞENOL
10 B. SÜLEYMAN
7 OĞUZHAN  

ŞENOL KADRODA

Açıklanan muhtemel kadroda yer almayan Kocaelisporlu futbolcu Şenol'un ilk 11'de olduğu görüldü. Kocaelispor Teknik Direktörü Ümit Metin Yıldız Denizli maçının 18 kişilik kadrosunu dün öğle saatlerinde açıklamıştı. Kızılcabülük maçı kafilesinde yer alan futbolcular şunlar: Murat Başak, Kılıç, Can, Kadir Gezer, Ali, Kemal, Erol, Mert, Sefa, Kerem, Eray, Özgür, Mehmet, Burak Süleyman, Burak Özbakır, Şenol, İshak, Oğuzhan.

 

 

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