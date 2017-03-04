Kızıltepe muhtarları yemekle uğurlandı

Mardin Kızıltepeli Muhtarlar, İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan’ın ev sahipliğinde 2 gün boyunca İzmit’te misafir edildi.

Kızıltepe’den gelen yaklaşık 100 muhtar, İzmit’i gezdi, projeleri yerinde inceledi. Başkan Doğan, kapanış gecesinde Kızıltepeli muhtarlara Ramada Otel’de yemek verdi.

İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan ev sahipliğinde gerçekleştirilen programa, AK Parti Kocaeli Milletvekilleri Zeki Aygün, Cemil Yaman, Mardin Kızıltepe Belediye Başkan Vekili Cevdet Topal, İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Örgev, Kızıltepe Muhtarlar Derneği Başkanı Hatip Şeran, Kocaeli Anadolu İlleri Dernek Başkanı Necmettin Kaya, Mardinli iş adamı Dr. Mehmet Nezih Erdem, Mardinliler Dernek Federasyonu Başkanı İbrahim Biter, Kızıltepe Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mehmet Halit Solhan, Mardin Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti Başkanı Kadir Üründü ve meclis üyeleri katıldı.

AK PARTİ BELEDİYECİLİĞİYLE TANIŞIYORLAR

İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, “İzmit’imiz, içerisinde Anadolu’nun birçok insanının bulunduğu bir şehir. Kızıltepe de bizim, İzmit de bizim, Ağrı da bizim, Kocaeli de bizim. Bizi bölmeye çalışanlar, sömürü ve emperyalizmin peşindeler. Bu oyunu değişik şekilde oynadılar. Önce Anadolu’ya Çanakkale’den girmek istediler beceremediler. Haçlı seferleri rahat durmadı, bu kez işgal ettiler. Ama Anadolu insanı yine ruhunu kaybetmedi, omuz omuza verdi kazma kürekle kovdu. Bu şekilde olmadığını görünce, farklı taktikler denediler. Sağ sol çatışmalarıyla bizi bölmeye çalıştılar. PKK, FETÖ, hain örgütleriyle bizi vurmaya çalıştılar. Mardin ve benzeri yerlerde hizmetin de gelmesini engellediler. Ama artık Mardin de, Kızıltepe de AK Parti belediyeciliğiyle tanışıyor.” dedi. Başkan Doğan, örnek muhtarlık binaları yapacaklarını, İzmit’teki pek çok projeyi Kızıltepe’de de uygulayacaklarını dile getirdi.

AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman da, İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan ve ekibine teşekkür etti. Kızıltepeli muhtarlara da seslenen Yaman, “Bir olursak güçlü oluruz. Aramıza fitne sokmaya çalışanlara asla fırsat vermeyin.” dedi.

Mardin Kızıltepe Belediye Başkan Vekili Cevdet Topal ve Kızıltepe Muhtarlar Derneği Başkanı Hatip Şeran da destekleri nedeniyle başkan Doğan7a teşekkür ettiler İzmitli muhtarları da Kızıltepe’ye davet ettiler.