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Kızıltepe'de çeşmelerden çorba akıyor

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Kızıltepe'de çeşmelerden çorba akıyor
İçişleri Bakanlığı ve Ak Pati Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından Mardin’in Kızıltepe ilçesine danışman olarak atanan Belediye Başkan Dr. Nevzat Doğan, İzmit’teki örnek projelerini bu ilçede de hayata geçiriyor.

Başkan Doğan bilindiği gibi Ağrı Diyadin Belediyesi’ne de danışman olarak görevlendirilmiş, bu ilçede de çorba çeşmesi, hizmet kapınızda başta olmak üzere çeşitli projeleri uygulamaya koymuştu. İzmit Belediyesi’nin örnek projelerinden olan ve yılda 1 milyondan fazla vatandaşın yararlandığı çorba çeşmesinden Mardin Kızıltepe’de de faaliyete geçirildi. Kızıltepe’deki çeşmeden her sabah çorba aktığı ve bundan yüzlerce vatandaşın ücretsiz olarak yararlandığı kaydedildi. İlk günden itibaren bölge halkı çorba çeşmesine büyük ilgi göstermeye başladı. 

BÖLGE İÇİN KOLLARI SIVADIK

Konuyla ilgili bilgi veren Başkan Doğan, “Diyadin’le başlayan hizmet danışmanlığı görevimiz Kızıltepe’yle devam ediyor.  İzmit’imizde başlattığımız ve Türkiye’ye örnek olan çorba çeşmesi projemizi bu şehirlerimizde de uygulamak istedik.  Ülke olarak zor bir süreçten geçtik ve bu süreçten en çok etkilenen şehirlerimizden biri olan Mardin Kızıltepe için kolları sıvadık.  Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve başbakanımız olmak üzere, devletimiz ülke genelinde olduğu gibi Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde yaşanan olumsuzlukları gidermek adına yoğun bir çalışma başlattı. Hükümetimiz, bölgeye gerekli tüm yatırımları yaparken,  biz de halkımıza destek olmak, şehrimizde yaptığımız örnek çalışmaları bölgede de uygulamak adına görevlendirildik.

HAYIRLI OLSUN

Bir yandan oradaki vatandaşlarımızın hayati ihtiyaçlarıyla ilgili çalışmalar başlatırken, diğer yandan da onlara sosyal hizmetler sunmaya çalışıyoruz.Devletimizin onları düşündüğünü her zaman devletimize güvenilmesi gerektiği  mesajını veriyoruz.Ağrı Diyadin’den sonra Mardin Kızıltepe’de de sabahları vatandaşlarımıza sıcak çorba hizmetinde bulunuyoruz. Çorba çeşmelerimiz bölge halkına hayırlı olsun” dedi.  Bölge sakinleri de  çorba çeşmeleri için Başkan Doğan’a teşekkür ettiler.

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