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Kızıltepe’de İzmit rüzgarı

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Kızıltepe’de İzmit rüzgarı
İçişleri Bakanlığı tarafından belediye tecrübelerini paylaşmak üzere Mardin’in Kızıltepe Belediyesi’ne görevlendirilen İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, açılış ve temaslarda bulunmak için gittiği Kızıltepe’de büyük ilgi gördü.

Bir heyet ile birlikte İzmit’ten Kızıltepe’ye giden Başkan Doğan, sabahın erken saatlerinden akşama kadar bölgede çok yoğun bir gün geçirdi. Açılışlar yapan, ziyaretlerde bulunan, İzmit’in dost kollayıcı elini Kızıltepe’ye hissettiren Başkan Doğan da bu buluşmadan büyük keyif aldı.

CEP SİNEMASINI AÇTI

Kızıltepe’de cep sinemasının açılışını gerçekleştirip çocukların mutluluğuna ortak olan Belediye Başkanı Nevzat Doğan, Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne ziyarette bulundu ve “Hoş Geldin Bebek” Projesi’ni başlattı. Doğum yapan annelere hediyeler veren Başkan Doğan bebeklerle yakından ilgilendi, sağlıkta ülke genelinde yapılan yatırımlardan söz etti.

MARDİN VALİSİ’Nİ ZİYARET

İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, dolu dolu geçen bölgedeki programını Mardin Valisi Mustafa Yaman’ı ziyaret ederek sonlandırdı. Mardin Büyükşehir Belediyesi’ne kayyum olarak atanan Mardin Valisi Mustafa Yaman’la bir araya gelen Başkan Doğan, bölgeyle ilgili projeleri hakkında bilgi verdikten sonra Mardin’den ayrıldı.

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