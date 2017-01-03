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Kızlar hentbolda Hayrettin Gürsoy ile Darıca TOKİ finali oynuyor

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Kızlar hentbolda Hayrettin Gürsoy ile Darıca TOKİ finali oynuyor
İlimizde devam eden Lise Genç Kızlar Hentbol İl Birinciliğinde bugün yarı final maçları vardı.

Yarı finalde rakiplerine üstünlük sağlayan Hayrettin Gürsoy Spor Lisesi ile Darıca TOKİ MTA finale yükseldi. Hasan Gemici Spor Salonu’nda final maçı yarın 11.30’da başlayacak,

16 OKUL KATILDI

Lise genç kızlarda 16 okulun katıldığı gençler hentbolda, artık sonuna gelindi. 15 gün devam eden, iki grupta oynanan il birinciliğinde dün yarı final karşılaşmaları vardı. Yarı finalin ilk maçında Hayrettin Gürsoy Lisesi ile geçen yılın şampiyonu Namık Kemal Anadolu Lisesi karşılaştı. Hayrettin Gürsoy, geçen yılki maçın rövanşını aldı, rakibini 27-7 yendi. Yarın finalin diğer maçında ise Darıca TOKİ, şampiyonluğun iddialı takımlarından Derince Merkez Bankası Anadolu Lisesi’ni 18-11 yenerek finale çıkan diğer takım oldu.

ŞAMPİYON TAKIM BUGÜN BELLİ OLUYOR

Yaklaşık 1 ay devam eden grup maçları, çeyrek final ve yarı finalin ardından artık final maçına gelindi. Hayrettin Gürsoy Spor Lisesi ile Darıca TOKİ MTA arasındaki final maçı yarın oynanacak. Hasan Gemici Spor Salonu’nda karşılaşma 11.30’da başlayacak. Bu maçtan önce 10.00’da Namık Kemal Anadolu Lisesi ile Derince Merkez Bankası Anadolu Lisesi arasında üçüncülük maçı var. Final ve üçüncülük karşılaşmalarının ardından ödül töreni yapılacak, dereceye giren okullara kupaları verilecek.

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