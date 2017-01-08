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Kızlar voleybol A kategorisinde grup maçları tamamlandı

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Kızlar voleybol A kategorisinde grup maçları tamamlandı
Lise genç kızlar voleybol A Kategorisi İl Birinciliğinde heyecan devam ediyor. Hasan Gemici Spor Salonu’nda dün oynanan maçların ardından grup müsabakaları tamamlandı, çeyrek finale kalan takımlar belirlendi.

ÇEYREK FİNALE KALAN TAKIMLAR BELLİ OLDU

Lise kızlar voleybol B Kategorisinde İl Birinciliği müsabakaları geçtiğimiz günlerde sona ermişti. A Kategorisi’nde ise karşılaşmalar devam ediyor, gruplarda son maçlar oynandı. Hasan Gemici Spor Salonu’nda oynanan günün ilk maçında Oruç Reis Anadolu Lisesi ile Özel Adım Anadolu Lisesi karşılaştı. Rakibini 3-0 yenen Oruç Reis Anadolu Lisesi çeyrek finale yükseldi. Günün ikinci maçında ise Mimar Sinan Anadolu Lisesi ile İzmit Anadolu Lisesi kozlarını paylaştı. Mimar Sinan Lisesi de aynı skorla kazandı, çeyrek finale ismini yazdırdı.

ÇEYREK FİNAL MAÇLARI 11 OCAK’TA OYNANACAK

Çeyrek finale çıkma maçında Kocaeli Anadolu Lisesi ile Muammer Dereli Fen Lisesi karşılaştı. Şampiyonluğunda iddialı takımları arasında yer alan Kocaeli Anadolu Lisesi, rakibin rahat bir oyundan sonra 3-0 ile geçti. Hasan Gemici Spor Salonu’nda günün son maçında ise Özel Enka MTA Lisesi ile Derince Ticaret Meslek Lisesi’nin mücadelesi izlendi. Özel Enka,  salondan 3-0 galip ayrıldı, finale çıkan son takım oldu. Çeyrek final maçları 11 Ocak Çarşamba günü oynanacak.

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