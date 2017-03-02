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Kızlara nazar değdi: 68-62

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Kızlara nazar değdi: 68-62
Bayanlar Basketbol 1.Ligi’nde mücadele eden İzmit Belediyesporlu kızlar, önceki gün deplasmanda Elazığ İl özel İdare’ye 86-62 mağlup oldu, üst üste üçüncü yenilgisini aldı.

ÜST ÜSTE ÜÇÜNCÜ YENİLGİSİ

Üç hafta önce Ankara deplasmanında Orman Gençlikspor’a 69-52 mağlup olan Mavi-Beyazlı ekip, geçtiğimiz hafta sonunda İzmit’de Mersin Kurtuluşspor’a 75-71 yenilmişti. İzmit Belediyespor, önceki günde Elazığ deplasmanındaydı. Kötü gidişini sürdüren temsilcimiz, ilk yarıyı 34-33 önde bitirdiği maçta, rakibine 68-62 mağlup oldu, ligde üst üste üçüncü yenilgisin alıp, 7’nci sıraya geriledi. Hakemlerin de çok kötü yönetim gösterdiği maçta, maçın bitimine 5 dakika kala Whitney, Julia ve Selvin 5’er faulle oyun dışında kaldılar. 

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