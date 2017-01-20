Kızlarda 50.Yıl ile erkeklerde İzmit Edebali şampiyon oldu 

İlkokullar arası küçükler basketbol il birinciliği heyecanı da geçtiğimiz günlerde oynanan üçüncülük ve final maçlarının ardından sona erdi. Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda sabah seansında kızların mücadelesi izlendi.

Emek Dayanışma, Edebali engelini 21-8’lik skorla aşarak üçüncü oldu. 50. Yıl ile Kazım Karabekir arasındaki final maçında sevinen geçen yıl finalde kaybeden 50. Yıl oldu. Etkili bir oyun sergileyen 50.Yıl rakibine 29-10 üstünlük sağlayarak mutlu sona ulaştı.

Öğleden sonra erkekler salana çıktı. Özel Seymen, Başiskele Doğa Ortaokulu’nu 38-2 gibi çarpıcı bir skorla yendi ve üçüncü oldu. Son iki yılın şampiyonu Uğur Mumcu ile Edebali arasındaki finalden mutlu ayrılan Edebali oldu. İlk yarıyı 12-8 önde bitiren Edebali maçı 28-18 alıp şampiyonluğa ulaştı. Maçların ardından kupa töreni yapıldı. Henüz netleşmese de hem kız, hem erkeklerde bu yıl gruplara ikişer takımın gitmesi bekleniyor.

