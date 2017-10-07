Kızları Bade için hayal ettikleri okulu kurdular

Yaklaşık 23 yıllık eğitim tecrübesi olan Eyüp Gökmen ve eşi Lena Tuğper Gökmen’in sahibi olduğu ismi Mucize Çocuklar anlamına gelen Özel Mira Anaokulu Miracle Kids İzmit Turgut Mahallesi, Hayat Caddesi, No:36 adresinde açıldı.

Kurumun sahibi Eyüp Gökmen 23 yıllık eğitim yolculuğu ve çocukları Bade’yi emanet edebilmek için açtıkları okulun hikayesini şöyle anlatıyor: “Doğma büyüme İzmitliyim. Namık Kemal Lisesi mezunuyum. İzmir’de üniversite okuma hayali ile 9 Eylül Üniversitesi’ni tercih ettim ancak kendini Demirci Eğitim Fakültesi’nde buldum. Sonuç olarak Celal Bayar Üniversitesi’nden mezun oldum. Mezun olur olmaz İstanbul maceram başladı. Burada öğretmenlik ve ağırlıklı olarak yöneticilik yaptım. 2005 yılında İstanbul Bostancı Doğa Koleji’ne müdür olarak başladım. Son olarak 2013 yılında Doğa Koleji Marmara Bölge sorumlusu oldum. Eşim Lena Tuğper Gökmen’ de aynı okulda Yabancı Dil Bölge Koordinatörü olarak görev yaptı. 2015 yılında bu görevimden ayrıldım. Her çocuklu ailede olduğu gibi eşimle çalışırken çocuğumuzu emanet edebileceğimiz bir eğitim kurumu bulamadık. Yaklaşık 1 yıl boyunca Bade kucağımızda gezdik. 2015 yılı Ağustos ayında anaokulu projemizin startını verdik. Bade için hayal ettiğimiz okulu kuralım dedik.

OKUL BİNASINDA SENTETİK BUZ PATEN SAHASI

Okulumuz diğer okullardan farklı olarak okul olarak projelendirildi. Apartmandan okula dönüştürülmedi. Okul projemiz alışılagelmişten çok farklı. Toplam 650 metre kapalı alanda kurulan okulumuzda 11 derslik bulunuyor. Okul binasında bale salonu, sinema salonu, konferans salonu, İsveç’ten getirttiğimiz sentetik buz paten sahası, profesyonel mutfak, uyuma odaları yer alıyor. Çocuklar için bahçemiz ve oyun parkımız da mevcut. Kurumumuzda her biri alanında uzman 17 personel görev yapıyor. Okulumuz yaklaşık 1 milyon 500 bin TL’ye mal oldu. Bu şehirdeki yaklaşık 10 anaokulu bu para ile satın alabilirsiniz. Toplam kapasitemiz 186 kayıtlarımız devam ediyor. 36-66 ay arası çocukların kayıtlarını kabul ediyoruz. Yakın gelecekte 6 farklı bölgede şube açacağız. Çünkü bu iş bu şehirde pespaye bir şekilde yapılıyor. Okulumuzda MEB müfredatının yanında kendi vizyonumuzun yer aldığı eğitim programını uyguluyoruz. Fiyat politikamız kalitemize oranla oldukça uygun. Kurumumuzda 3 öğün yemek veriyoruz. Organik ev yoğurdu yapıyoruz. Sabah 07.30 akşam 18.30 saatleri arasında hizmet veriyoruz. Hiçbir hizmetten ilave ücret alınmıyor. Kırtasiye, sportif sanatsal kültürel faaliyetler ücretlere dahil. 10 ay eğitim veriyoruz. Ayrıca yaz okulumuz var. Aylık bin 500 TL, yıllık 15 bin TL ücret alıyoruz.”

Ayşegül KALAYCI



