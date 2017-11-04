Klas Hamal hem duygulandırdı hem de ders verdi

Sunuculuğunu Beyazıt Öztürk’ün yaptığı sevilen talk-show programı "Beyaz Show"a bu hafta; ünlü şarkıcı İrem Derici, "Yol Arkadaşım" filmi ile İbrahim Büyükak, ‘Yeni Gelin’ dizisinin genç ve yetenekli oyuncuları Jessica May, Tolga Mendi ve 2017 Best Model Türkiye Birincileri Aslıhan Karalar ile Efe Sorarlı, "Klas Hamal" Mehmet Ateş konuk oldu.

20 yıldır hamallık yapan ve her ay bir günlük kazancını yaptığı çekiliş sonucu sivil toplum kuruluşlarına bağışlayan "Klas Hamal" Mehmet Ateş, anlattığı hikayesiyle herkesi hem duygulandırdı hem de ders verdi. Beyazıt Öztürk'e Kandıra yoğurdu ikram eden Klas Hamal Mehmet Ateş, neden ve nasıl yardım yaptığını anlattı.

Beyaz ise Klas Hamal'a "Ben bugün seni şunun için çağırdım. Yukarıda sana bir yer yaptık. Sen bugüne kadar dünyayı taşıdın bugün de bizim başımızın tacısın. Ne güzel insanlar Allah başımızdan eksik etmesin." dedi.

İrem Derici de çok duygulandım deyip, Klas hamalın örnek alınması gerektiğini belirtti.

İşte o anlar: