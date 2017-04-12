  • BIST 91.400
  • Altın 150,798
  • Dolar 3,6751
  • Euro 3,8957
  • Kocaeli 18 °C

Klimik Derneği ilk ödülünü verdi

»
Klimik Derneği ilk ödülünü verdi
Prof.Dr. Ayşe Willke Topçu, Türk Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları (KLİMİK) Derneği tarafından verilen 2017 Bilim Ödülüne layık görüldü.

Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim üyesi Prof.Dr. Ayşe Willke Topçu Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde okumuş ihtisas eğitimini yine Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'nde yapmıştır. Daha sonra Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi nde Yar. Doç .Dr ve Profesör olmuştur.1999 yılından bugüne kadar da Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalında çalışmaktadır.

Klimik Derneği (Türk Klinik  Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği) 30 yıllık geçmişi ile bu alandaki en önemli dernek olarak bilinmektedir.

Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim üyesi Prof.Dr. Ayşe Willke Topçu aldığı bu ödülü bu alanda yaptığı çalışmalar yanında esas olarak ana başvuru kitabı özelliği taşıyan iki ciltlik 303 yazarlı 208 bölüm içeren ’’Enfeksiyon Hastalıkları ve mikrobiyoloji’’kitabının baş editörü olması nedeniyle almıştır.

Bu haber toplam 55 defa okunmuştur
Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Körfez’de bahar temizliği12 Nisan 2017 Çarşamba 12:56
  • KO-MEK’ten istihdam seferberliğine destek12 Nisan 2017 Çarşamba 12:13
  • Pişman dergisini okudular ödül kazandılar12 Nisan 2017 Çarşamba 11:46
  • İbrahim Erkal hastaneye kaldırıldı12 Nisan 2017 Çarşamba 11:20
  • Kocaeli beşik gibi sallanıyor!12 Nisan 2017 Çarşamba 10:52
  • Doğan ve Aygün’den Kuruçeşme turu12 Nisan 2017 Çarşamba 10:40
  • Mardinli muhtarlar, İzmit'i unutmayacak12 Nisan 2017 Çarşamba 10:07
  • Emeklilik için 3 fırsat12 Nisan 2017 Çarşamba 09:00
  • Kocaeli'de 1 günde 4 sarsıntı11 Nisan 2017 Salı 21:32
  • Huzurevi sakinleri cüppe giydi, diploma aldı11 Nisan 2017 Salı 18:00
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti