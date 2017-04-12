Klimik Derneği ilk ödülünü verdi

Prof.Dr. Ayşe Willke Topçu, Türk Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları (KLİMİK) Derneği tarafından verilen 2017 Bilim Ödülüne layık görüldü.

Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim üyesi Prof.Dr. Ayşe Willke Topçu Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde okumuş ihtisas eğitimini yine Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'nde yapmıştır. Daha sonra Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi nde Yar. Doç .Dr ve Profesör olmuştur.1999 yılından bugüne kadar da Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalında çalışmaktadır.

Klimik Derneği (Türk Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği) 30 yıllık geçmişi ile bu alandaki en önemli dernek olarak bilinmektedir.

Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim üyesi Prof.Dr. Ayşe Willke Topçu aldığı bu ödülü bu alanda yaptığı çalışmalar yanında esas olarak ana başvuru kitabı özelliği taşıyan iki ciltlik 303 yazarlı 208 bölüm içeren ’’Enfeksiyon Hastalıkları ve mikrobiyoloji’’kitabının baş editörü olması nedeniyle almıştır.