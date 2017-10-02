KO-MEK 21 bin kişi ile eğitime başladı

Kocaeli Büyükşehir Yaygın Eğitim Şube Müdürü Murat Yavuz, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları (KO-MEK) ile 'Büyük İstihdam' kampanyasına meslek kursları ile destek olacaklarını, 21 bin kişi ile eğitime başladıklarını, yeni açılacak kurslarla çeşitliliklerini arttıracaklarını söyledi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları yeni dönemde daha geniş çevreye ulaşabilmek için çalışmalarını sürdürüyor. Geride bıraktığı dönemlerde toplamda 325 farklı branşta 470 bin 781 kişiye eğitim vererek 'Halk Üniversitesi' unvanını alan KO-MEK yeni dönemde daha iyi ve kaliteli bir eğitim vermek için çalışmalarını sürdürüyor. KO-MEK yeni dönem öncesinde istişare toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıya, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yaygın Eğitim Şube Müdürü Murat Yavuz, Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü Hayat Boyu Öğrenme Şube Müdürü Ferhat Dilek, KO-MEK Genel Koordinatörü Lokman Ceyhan, İlçe Halk Eğitim Merkezi müdürleri ve KO-MEK birim sorumluları katıldı.

Toplantıda konuşma yapan Yaygın Eğitim Şube Müdürü Murat Yavuz, 2017-2018 eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını ve başarıyla geçmesi temennisinde bulunarak, "KO-MEK olarak artık sahadayız ve 21 bin kursiyerimiz ile şu anda eğitimlere başladık. Bugün burada toplanmamızın en önemli sebebi işbirliğimizi arttırmaya dönük çalışmalar olmakla birlikte uygulamada karşılaşılan sorunlar, nitelikli eğitim, eğitmenlerin eğitimi konularıdır" dedi.

KO-MEK faaliyetlerinden her vatandaşın en üst seviyede istifade edilmesini önemsediklerini belirten Murat Yavuz, "Hükümetimiz tarafından başlatılan 'Büyük İstihdam' kampanyasına bizde yaptığımız çalışmalarla destek olmaya devam edeceğiz. 2017-2018 eğitim öğretim yılında uygulamaya konulan belli başlı istihdam kursları Forklift Operatörlüğü Eğitimi, Servis Elemanı (Garsonluk) Eğitimi, Doğalgaz İç Tesisatçılığı, Sıhhi Tesisatçılık, Fiber Optik Elemanı Eğitimi, Pişmaniye Yapımı şeklinde sayabiliriz. Yeni açılacak kurslar ile çeşitlilik arttırılacaktır. Siz Halk Eğitim Merkezi müdürlerimizden faaliyetlerimizin tanıtımı hususunda destek ve vatandaşlarımızdan sizlere gelen yeni kurs taleplerinin bizlere ulaştırılmasını bekliyoruz" diye konuştu.

FERHAT DİLEK: DAHA İYİ İŞLER YAPACAĞIZ

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Ferhat Dilek ise konuşmasında, "Biz Hayat Boyu Öğrenme Şube Müdürlüğü olarak Kocaeli Büyükşehir Belediyesi KO-MEK ailesi ile her zaman uyumlu bir çalışma yaparak başarılarımızın üstüne yeni başarılar ekledik. Biz mevzuata uygun olarak her zaman işleri kolaylaştıran olduk. İnşallah sorun ve sıkıntıları kaynağından çözerek yeni dönemde daha iyi işler yapacağayız" diyerek yeni dönemde KO-MEK'e başarılar diledi. Toplantıda söz alan İlçe Halk Eğitim Merkezi müdürleri ise KO-MEK ile yapılan işbirliğinden ve ortaya çıkan başarıdan dolayı memnuniyetlerini dile getirdi.