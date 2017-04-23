KO-MEK 23 Nisan’a renk kattı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları KO-MEK açtığı stantlarla Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği 23 Nisan Uluslararası Çocuk ve Bilim Şenliği’ne renk kattı.

Yediden yetmişe binlerce kişiye meslek ve sanat alanında eğitim vererek istihdama katkı sağlayan KO-MEK, uyguladığı farklı projelerle vatandaşların gönlüne taht kurmaya devam ediyor. Uluslararası interteks fuar alanında düzenlenen 23 Nisan Uluslararası Çocuk ve Bilim Şenliği’nde çocukların ilgi odağı olan KO-MEK stantları önünde uzun kuyruklar oluştu.

KO-MEK İLE GÜLEN YÜZLER

Kum boyama standı ile çocuklara kumdan resim yapma sanatını gösteren KO-MEK çocuklarla birlikte birbirinden ilginç resimler yaparak eğlendirdi. Yüz boyama standına ilgi gösteren çocuklar, usta öğreticilerin çocukların yüzüne çizdiği birbirinden renkli resimler ile 23 Nisanı doyasıya yaşadı. KO-MEK Usta Öğreticileri, objelerin dili ve takı tasarım atölyesi ile çocuklarla birlikte takı tasarımı yaparak gönüllerince eğlendi.

KO-MEK’LE GEÇMİŞİN İZLERİ BU FESTİVALDE

Geçmişin izleri standı ile ziyaretçileri geçmişe götüren KO-MEK sergilediği birbirinden güzel ürünlerle ziyaretçilerden tam not aldı. Osmanlı hamamı, Çanakkale savaşı görseli, çivi oyunu ile geçmişin izlerini günümüze taşıyan KO-MEK, birbirinden güzel el emeği göz nuru el işi örgülerle ziyaretçilerin dikkatini çekti. KO-MEK’le spor saati gösterisi ile çocukları eğlendiren KO-MEK, sergilediği performansla 23 Nisan Uluslararası Çocuk ve Bilim Şenliği’ne damga vurdu.