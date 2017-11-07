"KO-MEK Aile Okulu” Projesi 7. dönem eğitim programları başladı

Toplam 5 hafta sürecek olan Aile Okulunda ilk konuşmacı "İletişim Ailede Başlar" konusu ile Kişisel Gelişim ve Sosyal İletişim Uzmanı Fatih Akbaba oldu. Sabah ve öğlen ayrı ayrı gruplara verilecek olan eğitimlerin ilki Fuar içi Leyla Atakan Kültür Merkezi Şefik Postalcıoğlu Konferans Salonu'nda yapıldı.Toplamda 400 kursiyerin katıldığı gündüz oturumunda eğitim veren Kişisel Gelişim ve Sosyal İletişim Uzmanı Fatih Akbaba, eğitim boyunca katılımcıları evlilik ve aile içi iletişimin yanı sıra çocuk yetiştirme konusuna dikkat çekti. Katılım yoğunluğundan oldukça memnun olan Akbaba konuşmasında, evlilikte dürüstlük ilkesinin önemli olduğunu ifade ederek "Yaradana sadık kalmayan yaradılana sadık kalmaz, evlilik öncesinde eşlerinizi mutlaka tanıyın yoksa evlilik sonrasında çok pişman olacağınız problemlerle karşılaşırsınız" diye uyardı. Son günlerde kadına yönelik yaşanan şiddeti ailede iletişim ve çocuk eğitimininim bir parçası olduğunu belirten Akbaba "Eğer biz çocuklarımıza merhameti öğretemezsek hayatın içinde şiddet kaçınılmaz olur" diye ifade etti.

Sabah ve öğlen olarak devam eden eğitim programının ikinci bölümünde Fatih Akbaba, Gölcük Kongre Sarayında kursiyerlerle buluştu. Buradaki konuşmasında da yine ailede çocuk eğitimi ve ikili ilişkiler üzerine yapan Akbaba, iletişimde sabrın rolüne dikkat çekerek, "Mutlu edin ki mutlu olasınız" diyerek evlenecek ve evli olan kursiyerlere öğütler verdi. KO-MEK'te eğitim alan kursiyerin katılımı ile düzenlenen Aile Okulu Projesi Kasım 2014'te başladı. Proje kapsamında, alanında uzman eğitimciler öncülüğünde aile kavramı üzerinde kursiyerleri bilinçlendirmek, farkındalıklarını artırmak, bilgilendirmek ve eğitmek amaçlanmaktadır. Aile Okulu kapsamında kursiyerlerimiz temel sağlık, çocuk bakımı, ev ekonomisi, aile içi iletişim, vatandaşlık, medya okuryazarlığı, hukuk ve din gibi konularda eğitim almaktadır. KO-MEK Aile Okulu'ndan bugüne kadar İzmit, Gebze, Körfez, Kandıra, Başiskele, Kartepe Gölcük ve Karamürsel bölgelerinden 8 bölgede toplamda bin 654 kursiyerimiz katılım sağladı"dedi.