KO-MEK fabrika gibi çalışıyor

Her fırsatta Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kurslarını ziyaret ederek kursiyerlerle sohbet eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, bu kez Körfez ve Yarımca KO-MEK kurs merkezlerini ziyaret etti. KO-MEK’in eğitimlerine dikkat çeken Başkan İbrahim Karaosmanoğlu; KO-MEK Kurs merkezlerimiz artık birer fabrika gibi çalışıyorlar diyerek memnuniyetini dile getirdi.

Oldukça samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, Kültür ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Raşit Fidan, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi birim müdürleri ve sorumlular katıldı.

KARAOSMANOĞLU, “EN İYİSİNİ YAPIYORUZ”

Kurulduğu günden beri KO-MEK kursiyerlerinin yanında olan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Kocaeli’nin fabrikası dediği KO-MEK’leri ziyaret etmeye devam ediyor. Körfez KO-MEK Kurs Merkezi’ni ziyaret eden Başkan Karaosmanoğlu kursları teker teker gezerek kursiyerlerle yakından ilgilendi. Kursiyerlerin istek ve şikâyetlerini dinleyen Başkan İbrahim Karaosmanoğlu” KO-MEK olarak Kocaeli’nin 12 ilçesinde 44 kurs merkezi ile tüm vatandaşlarımıza meslek ve sanat eğitimleri ile hizmetin en iyisini vermeye çalışıyoruz, KO-MEK gerek sosyal hayata gerekse istihdama verdiği büyük katkılarla artık halk üniversitesi olduğunu kanıtlamıştır” dedi.

“BU ÜLKEYE DAHA ÇOK SAHİP ÇIKMA ZAMANI”

Ziyaret ettiği kurs merkezlerinde kursiyerlerin ihtiyaçlarının karşılanması için hemen talimat veren Başkan İbrahim Karaosmanoğlu, kursiyerlerle yaptığı sohbette” Bizleri siz hizmet verelim diye seçiyorsunuz bizler de sizin için en iyisini yapmak için çalışıyoruz. Ülke olarak gerek içte ve gerekse dışta ülkemizi zor durumda bırakmak isteyen hainler ile mücadele ediyoruz, “Çok şükür zor günleri geride bıraktık artık Kocaeli ve Türkiye için yeniden atılım ve yatırım yapma zamanı, bizler çok çalışıp daha çok gelişmeliyiz”. ifadelerini kullandı.

“ÜRETTİĞİNİZ ÜRÜNLERİ EKONOMİYE KAZANDIRIN”

Başkan Karaosmanoğlu ve beraberindekiler Körfez KO-MEK Kurs Merkezinin ardından Yarımca KO-MEK Kurs Merkezini ziyaret etti. Karaosmanoğlu Resim ve Ahşap Boyama branşında eğitim alan kursiyerlerle uzun süre sohbet etti. Çalışmaları fabrikaya benzeten Başkan Karaosmanoğlu’na kursiyerler KO-MEK kurs merkezlerini kazandırdığı için teşekkür etti. Oldukça samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette Başkan İbrahim Karaosmanoğlu, kursiyerlere İzmit ilçesinde bulunan KO-MEK Ürün Teşhir Merkezinde yaptıkları ürünleri satabilmelerinin imkanı bulunduğunu ifade etti. Çocuk Oyun Odasında kursiyer çocuklarını ziyaret eden Karaosmanoğlu, daha sonra sınıfları dolaşarak kursiyerlerle sohbet etti. Türk Mutfağı Usta öğreticilerinin hazırladığı birbirinden güzel ikramları geri çevirmeyen Başkan Karaosmanoğlu, sağlıklı beslenme hakkında kursiyerlere önerilerde bulundu.

31 FARKLI MESLEK ALANINDA 326 BRANŞTA EĞİTİM

2005 yılında halkımızın talebi ile faaliyete başlayan Körfez Kurs Merkezinde; 9 derslik, 1 öğretmen odası,1 idare bulunuyor. KO-MEK Körfez Kurs Merkezinde 2017 - 2018 eğitim öğretim döneminde 792 kişi ile eğitimler devam ediyor. 2006 yılında halkımızın talebi ile faaliyete başlayan Yarımca Kurs Merkezinde; 10 derslik, 1 öğretmen odası,1 idare ve 1 çocuk oyun odası bulunuyor. KO-MEK Yarımca Kurs Merkezinde 2017 - 2018 eğitim öğretim döneminde 382 kişi ile eğitimler devam ediyor. Bugüne kadar KO-MEK’te 31 farklı meslek alanındaki 326 branşta 489.081 kursiyer eğitime katıldı. 2017-2018 eğitim öğretim döneminde, 145 farklı branşta 18.314 kursiyer ile eğitimlerimiz devam ediyor.