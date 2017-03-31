KO-MEK ilçe sergileri Gölcük ile başladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi KO-MEK, “Gelenekseli Sergile” projesi kapsamında yedi coğrafi bölgedeki kültürü anlatan ilk sergiyi Gölcük’te açtı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları(KO-MEK), “Gelenekseli Sergile” projesi ile Türkiye’deki yedi coğrafi bölgedeki kültürü ilçe sergilerinde sergilemeye başladı. Gölcük ilçesinde yapımı tamamlanan sergininin açılış törenine Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Gölcük Kaymakamı Mustafa Altıntaş, Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş, Genel Sekreter Yardımcısı Ali Yeşildal, Kültür ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Raşit Fidan, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Bekir Köksal, AK Parti Gölcük İlçe Başkanı İdris Alp, Gölcük Halk Eğitim Müdürü Mehmet Hafız Arvaz’ın yanı sıra kursiyerler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Sergi açılışında kısa bir konuşma yapan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Eskiden sahillerimiz kavşaklarımız perişan haldeydi ama şimdi pırıl pırıl oldu. Çalışınca her şey oluyor” ifadesini kullandı.

Protokol konuşmalarının ardından serginin açılışı yapıldı.