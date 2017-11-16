KO-MEK kursiyerleri Jan Dark ile buluştu

326 farklı branşta 470 bin 781 kişiye eğitim veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları her alanda kursiyerlerinin yanında olmaya devam ediyor. Kurulduğu günden itibaren verdiği eğitimlerle birçok kursiyeri iş sahibi yapan KO-MEK bunun yanı sıra eğitim alan birçok kursiyer ile birlikte sosyal ve kültürel geziler düzenleyerek hayatlarına renk katıyor. Dönem boyunca tiyatrolar, buz pateni, sergiler ve kültür gezileri düzenleyerek kursiyerleri hayatın yoğunluğundan biraz olsun uzaklaştıran KO-MEK, kursiyerleri ile birlikte hayatın içinde olmaya devam ediyor.

KO-MEK HER ALANDA KURSİYERLERİN YANINDA

Her fırsatta sosyal sorumluluk projelerinin yanı sıra sosyal aktivitelere de destek veren KO-MEK, bu kez Leyla Atakan Kurs Merkezi kursiyerleri ile birlikte Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarının sahnelediği, Bernard Shaw'ın ünlü oyunu Jan Dark'ı izledi. Tiyatro severleri farklı bir Jan Dark ile buluşturan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, dünyaca ünlü yazar Bernard Shaw'ın Jan Dark oyununu yeni bir yorumla sahneye koyuyor. M.S 1429 Fransa'sında, Jan Dark adında bir kadın, işgal altında olan ülkesini kurtarmak için, inancı ve inandıklarıyla harekete geçmesini konu edinen oyunu izleyen kursiyerler oyun sonunda başta Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu olmak üzere emeği geçenlere teşekkür etti.

