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KO-MEK kursiyerlerinden unutulmaz Tirat gecesi

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KO-MEK kursiyerlerinden unutulmaz Tirat gecesi
Türkiye’nin en büyük eğitim projelerinden biri olan KO-MEK uyguladığı başarılı projeler ile halk üniversitesi olmaya devam ediyor.

44 kurs merkezinde 315 farklı branşta meslek ve sanat eğitimi veren KO-MEK verdiği eğitimlerin yanı sıra uygulamada da kursiyerlerinin yanında olmaya devam ediyor. Tiyatro branşında eğitim alan kursiyerlerin talebi üzerine Süleyman Demirel Kültür Merkezi Oda Tiyatrosu Salonu’nda tamamı kursiyerlerden oluşan Tirat gecesi düzenlendi. 14 farklı tiratın sergilendiği gecede 19 kursiyer dönem boyunca aldıkları eğitimleri sahnede sergiledi. Birçok kursiyerin ilk kez sahneye çıktığı gecede tiyatrocuların performansı izleyiciler tarafından uzun süre alkış aldı.

2 AYLIK SÜREDE SAHNENİN TOZUNU ATTIRDILAR

Yönetmenliğini Usta Öğretici Özden Tezcan’ın, yardımcı yönetmenliği de Büşra Aramaz’ın yaptığı Tirat gecesine tiyatro severlerin yanı sıra KO-MEK Genel Koordinatörü Lokman Ceylan ve KO-MEK Birim Sorumluları katıldı. 2 aylık süre içerisinde hazırlanarak sahneye çıkan kursiyerler sergiledikleri performansla tiyatro severler tarafından tam not aldı. Usta öğreticiler eşliğinde hazırlanan tiratlarda kursiyerler kendi karakteristik özelliğine uygun olan tiradı seçerek uzun süre hazırlandı. Sergiledikleri oyunlarla usta tiyatrocuları aratmayan Tiyatro Öğreticisi Özden Tezcan, “Tiyatro Kursuna gelen kursiyerlerin KO-MEK sayesinde yeni bir hayata başladıkların ifade ederek Tiyatro birçok kursiyerimizi hayatın yorgunluğundan ve karmaşasından kurtularak daha güçlü sosyal bireyler olarak hayata hazırlanmalarını sağlıyor” dedi.

TİYATRO VE DRAMA KURSU BAŞVURULARI DEVAM EDİYOR

Yaklaşık 2 saat süren Tirat gecesi sonunda KO-MEK Genel Koordinatörü Ceylan, kısa bir konuşma yaparak emeği geçenlere teşekkür etti. Gölcük Gebze, Körfez ve İzmit ilçe kurs merkezlerinde devam eden tiyatro kurslarında Kocaeli genelinde şimdiye kadar 226 kursiyer eğitim aldı. 2 usta öğretici eşliğinde verilen eğitimlerde tiyatronun yanı sıra Drama eğitimleri de verilmektedir.                                                      

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