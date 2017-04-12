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KO-MEK’ten istihdam seferberliğine destek

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KO-MEK’ten istihdam seferberliğine destek

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları (KO-MEK) ile Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi işbirliğinde Kocaeli’nde çalışma hayatında yer almak isteyen girişimcilerin niteliklerini artırmak, istihdama yönelik eğitimler vererek, belge almalarını sağlamak için başlatılan eğitimler devam ediyor. 

Leyla Atakan Kültür Merkezi Şefik Postalcıoğlu Konferans Salonu’nda yapılan bilgilendirme toplantısına KO-MEK eğitim sorumlusu Nesrin Yücel Birinci, KOSGEB eğitim sorumlusu İrfan Sulu ve İŞKUR eğitim sorumlusu Fatma Taş katıldı. Yaklaşık 200 girişimci adayının da hazır bulunduğu bilgilendirme toplantısında eğitimler hakkında bilgi verildi. Daha sonra soru cevap şeklinde devam eden toplantıda girişimci adayları proje hakkında daha detaylı bilgi almak için proje ekibine sorular sordu.

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