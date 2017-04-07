“Koalisyon dönemlerini geri istiyorlar”

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, İzmit esnaflarıyla olan buluşmalarının üçüncüsünü de gerçekleştirdi.

Asya Otel’de yapılan toplantıda bir kez daha 16 Nisan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin Türkiye’nin geleceği konusunda ne kadar önemli bir dönemeç olduğu vurgulandı. Gelişmekte olan ülkelerin model aldığı, bölgesinde sözü dinlenen bir Türkiye’nin var olması için halk oylamasının çok önemli olduğunu belirten Başkan Karaosmanoğlu, “Türkiye, mazlumların ve İslam medeniyetinin son kalesidir. Bu bir şekilde yıkılmak istenmektedir. İşte bu nedenle Büyük güçlü Türkiye’yi istemeyenlerin, koalisyon dönemlerin tekrar geri gelmesini arzuladıklarını görüyoruz” dedi.

“SİYASİ KRİZLERDEN EN ÇOK ESNAFIMIZ ETKİLENMİŞTİR”

Türkiye’nin sıkıntılarla karşılaştığı dönemlerin koalisyon zamanlarının olduğunu belirten Başkan Karaosmanoğlu, “Güçlü iktidarların olduğu dönemlerde dik ve kararlı yönetim sergilendiğini hepimiz gördük. Ülkemizde ki kalkınma ve ilerlemede bu dönemlerde olmuştur. Vakit kaybetmeye ve yavaşlamaya artık tahammülümüz yoktur. Zaten bu gibi siyasi krizlerin olduğunu durumlarda en çok olumsuz etkilenen kesimde esnafımız olmuştur. Bizler aynı zamanda bunun da önüne geçmek istiyoruz. İnsanımız, ticaret erbabımız ve sanayicimiz seçim sonrası ülkemizde ne olacağı sorusunu karamsarlıkla kendisine sormasın istiyoruz” ifadelerini kullandı.

“BU DEĞİŞİKLİKLER VİZYONEL BAKIŞTIR”

16 Nisan Halk Oylamasının, Türkiye’nin sisteminden kaynaklanacak krizleri ortadan kaldırmanın en önemli adımı olacaktır diyen Karaosmanoğlu, “Koalisyon risklerinin ortadan kalkması, kalkınma ve ilerlemede hız kazanmamız demektir. Bu ülkede öyle değişikliklere karşı geldiler ve hayır dediler ki, şaşırmamak elde değil. En basit olarak hastanelerin birleşmesi, paradan altı sıfırın atılması ve bizi yakından ilgilendiren 44 belde belediyesinin kapatılmasında bile hayır dediler. Bu değişiklikle birer vizyonel bakıştır. 10 kat büyüyen bir Kocaeli Büyükşehir Belediyesi var bugün. Büyükşehir Belediyesi’nde ki sistem değişikliği vatandaşımıza hizmet olarak geri yansıdı. Karamürsel’in köylerinden Kandıranın en uzak yerleşim yerlerine kadar ekibimizle hizmet götürdük. Peki bu nasıl oldu. Sistem değişikliği ile elbette” şeklinde konuştu.

“ESNAFIMIZIN EVET DİYEREK HALK OYLAMASINA DESTEK VERECEK”

İş dünyasın, esnafın ve yatırımcının vergileriyle hizmet verdiklerini hatırlatan Başkan Karaosmanoğlu, “16 Nisan’da Türkiye’nin önünü açacağız inşallah. Bu kararla gerek ülkemiz gerekse kentimizi güzelleştiren daha yaşanılır kılan yeni bir çalışmalarında önünü açmış olacağız. Büyükşehir Belediyesi olarak da ilçe belediyeleri olarak da hizmetlerimizden de görüldüğü gibi her bölgeyi kendi şartı içerisinde değerlendirerek çalışmaya özen gösteriyoruz. Kocaeli’nin her köşesi daha çok hizmetle kuşatacağız. İnsanımızın mutlu ve huzurlu olması için hükümetimiz ve bizler yoğun biçimde çalışıyoruz. Şimdi sıra sistemimizde ki tıkanıkları giderme zamanıdır. 16 Nisan sandıklara güçlü bir EVET’in yansıyacağını gündür. Esnafımızın “Evet” diyerek halk oylamasına destek vereceğine gönülden inanıyorum” diyerek sözlerini tamamladı. Görüşme daha sonra kent ve İzmit’le alakalı konular üzerine görüş alışverişi yapılmasının ardından son buldu.

